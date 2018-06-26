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hoster.by запускает подключение новой доменной зоны .ART
27.06.2018 16:47 — Разное | Аргументы и факты
Имя говорит само за себя, указывая на связь с миром культуры и искусства. Домен подойдет не только креативным личностям (музыкантам, художникам, литераторам, фотографам, аниматорам, скульпторам), но и творческим союзам, компаниям и учреждениям (музеям, галереям, аукционным домам, выставкам, издательствам, агентствам). Творцы смогут эффективно демонстрировать свой талант всему миру, а компании, представляющие авторские работы, привлекать на сайт правильную аудиторию.
Миссия
До появления .ART творческие люди во всем мире пользовались общими доменами, которые никак не отражали суть их деятельности в сети. Среди океана сайтов с одинаковым SEO как-то выделиться было невероятно сложно.
Теперь стало возможным создание онлайн-площадок для продвижения творчества в специальной доменной зоне. Запуск цифрового портфолио, тематического медиа, онлайн-галереи или страницы проекта на .ART позволяет ярко представлять свои работы и услуги всем ценителям прекрасного. Таким образом создатели .ART надеются объединить творческие проекты сети в общее пространство.
Среди прочих плюсов использования веб-адреса на .ART есть три существенных:
Этим летом на доменную зону в честь ее первой годовщины будет действовать специальная цена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До появления .ART творческие люди во всем мире пользовались общими доменами, которые никак не отражали суть их деятельности в сети.
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