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hoster.by запускает подключение новой доменной зоны .ART

27.06.2018 16:47 — Разное | Аргументы и факты  
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hoster.by запускает подключение новой доменной зоны .ART
Фото из открытых источников

Имя говорит само за себя, указывая на связь с миром культуры и искусства. Домен подойдет не только креативным личностям (музыкантам, художникам, литераторам, фотографам, аниматорам, скульпторам), но и творческим союзам, компаниям и учреждениям (музеям, галереям, аукционным домам, выставкам, издательствам, агентствам). Творцы смогут эффективно демонстрировать свой талант всему миру, а компании, представляющие авторские работы, привлекать на сайт правильную аудиторию.

Миссия .ART – достойная презентация мира искусства онлайн в формате своеобразного клуба, визитной карточкой которого становится принадлежность к .ART.

До появления .ART творческие люди во всем мире пользовались общими доменами, которые никак не отражали суть их деятельности в сети. Среди океана сайтов с одинаковым SEO как-то выделиться было невероятно сложно.

hoster.by запускает подключение новой доменной зоны .ART Число доменов .by превысило 125 тыс.

Теперь стало возможным создание онлайн-площадок для продвижения творчества в специальной доменной зоне. Запуск цифрового портфолио, тематического медиа, онлайн-галереи или страницы проекта на .ART позволяет ярко представлять свои работы и услуги всем ценителям прекрасного. Таким образом создатели .ART надеются объединить творческие проекты сети в общее пространство.  

Среди прочих плюсов использования веб-адреса на .ART есть три существенных:

  • .ART совсем новый, поэтому большинство доменов на нем свободны. И если нужное имя на основных доменах верхнего уровня давно занято (например, petrov.com), то на .ART в этом смысле есть где развернуться!    
  • .ART поддерживает регистрацию веб-адресов с кириллическим написанием.
  • .ART облегчает SEO. Так как пользователи часто используют в поиске слово art, то любой сайт на .ART может оказаться в топе позиций поисковых систем.

Этим летом на доменную зону в честь ее первой годовщины будет действовать специальная цена.

 

 
 
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До появления .ART творческие люди во всем мире пользовались общими доменами, которые никак не отражали суть их деятельности в сети.
 
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