Сколько жизней унесла Вторая мировая война?

Карта Европы на 1938 г. Расчёт потерь
Эстония, Латвия и Литва — пока ещё независимые государства, потери считаются отдельно от общих потерь СССР.
Великобритания — с учётом колониальных войск и ирландских добровольцев, но без учёта населения доминионов (Канада, Австралия и т. д.).
Франция — с учётом колониальных войск, но без учёта населения Индокитая.
Австрия, Испания — их потери прибавлены к Германии.
Бельгия — без учёта населения колоний.
Нидерланды — без учёта населения колоний.
Италия — с учётом африканских призывников.