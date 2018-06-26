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Сколько жизней унесла Вторая мировая война?

27.06.2018 16:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Сколько жизней унесла Вторая мировая война?
АиФ

Карта Европы на 1938 г. Расчёт потерь


Сколько жизней унесла Вторая мировая война?
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Эстония, Латвия и Литва — пока ещё независимые государства, потери считаются отдельно от общих потерь СССР.

Великобритания — с учётом колониальных войск и ирландских добровольцев, но без учёта населения доминионов (Канада, Австралия и т. д.).

Франция — с учётом колониальных войск, но без учёта населения Индокитая.

Австрия, Испания — их потери прибавлены к Германии.

Бельгия — без учёта населения колоний.

Нидерланды — без учёта населения колоний.

Италия — с учётом африканских призывников.

Сколько жизней унесла Вторая мировая война?
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АиФ Карта Европы на 1938 г. Расчёт потерь Нажмите для увеличения  Эстония, Латвия и Литва — пока ещё...
 
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