Исследование JetBrains: 77% разработчиков предпочитает «тёмную сторону»

Известный разработчик ПО для программистов и создатель языка программирования Kotlin компания JetBrains провела исследование предпочтений современных программистов и опубликовала его результаты в собственном блоге.





По итогам опроса самым часто используемым языком программирования оказался JavaScript. При этом наиболее популярным основным языком разработки по-прежнему остаётся Java. За ней следуют JavaScript и Python. А Go назвали наиболее перспективным языком.





Среди самых востребованных инструментов разработки 82 процента назвали IDE (к примеру, Eclipse или InteliJ IDEA), 77 процентов — инструменты для совместной работы над кодом (GitHub. GitLab, Bitbucket), и ещё 69 процентов — лёгкие десктоп-редакторы кода (Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, Vim). При этом лишь 12 процентов отметили, что используют заводские настройки IDE, все остальные предпочитают дорабатывать ПО под свои личные нужды. При этом 77 процентов программистов — приверженцы «тёмной стороны» и используют тёмное оформление редакторов кода или IDE.





38 процентов из всех опрошенных разработчиков заявили, что не планируют изучать новые языки программирования. А из языков, обучение которых респонденты начали или продолжили изучать в последние 12 месяцев каждый третий назвал Python, почти столько же — JavaScript, а каждый пятый изучает Java. Разработанным в JetBrains языком Kotlin за последний год заинтересовались 16 процентов программистов.





59 процентов разработчиков пишет Unit-тесты (ещё 30 процентов использует их, но не пишет самостоятельно). Не имеют никакого отношения к открытому коду и не собираются это менять лишь 3 процента опрошенных. 37 процентов хотели бы принять участие в каком-либо проекте с открытым кодом, а остальные в той или иной степени были (или являются) причастны к open source.





77 процентов программистов слушают музыку, когда пишут код. Самыми популярными жанрами оказались электронная (37 процентов), поп-музыка (32 процента), рок (29 процентов) и классика (28 процентов).





Чуть более половины опрошенных спят 7-8 часов в день, треть отводит на это «занятие» 5-6 часов. 40 процентов разработчиков тратят на личные проекты от 3 до 8 часов в неделю. На основном месте работы написание кода занимает более 32 часов в неделю у 37 процентов респондентов, от 17 до 32 часов в неделю на код тратит четверть разработчиков. 64 процента кодит в офисе, 31 процент — дома, по 2 процента предпочитают работать в коворкингах и подвернувшихся под руку кафе или кофейнях. Абсолютное большинство — 85 процентов — пишет код даже по выходным.

В опросе JetBrains приняли участие более 15 тысяч человек, но для расчёта результатов приняли во внимание только ответы 6 тысяч. Чтобы минимизировать сложности перевода, вопросы перевели на 6 языков.