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Минтранс ищет лоукосты для Гроденского аэропорта
Ведутся переговоры о привлечении в гродненский аэропорт европейских лоукостеров.
«Гродненский аэропорт мы рассматриваем для привлечения лоукост-компаний», - сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
По его словам, переговоры сейчас с европейскими лоукостерами ведет владелец аэропорта — предприятие «Белаэронавигация». Среди участников переговоров, например, AirBaltic.
Гродненский и брестский аэпропорты рассматриваются в привязке к польскому направлению, есть протокол о намерениях, подписанные документы. Кроме того, идут переговоры и о полетах в Россию,
По данным Минтранса, сегодня все областные аэропорты выполняют чартерные рейсы. В 2017 году через них прошли 75 тыс. пассажиров, в этом году ожидается около 100 тыс.
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Ведутся переговоры о привлечении в гродненский аэропорт европейских лоукостеров.
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