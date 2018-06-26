Минтранс ищет лоукосты для Гроденского аэропорта

Ведутся переговоры о привлечении в гродненский аэропорт европейских лоукостеров.

«Гродненский аэропорт мы рассматриваем для привлечения лоукост-компаний», - сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

По его словам, переговоры сейчас с европейскими лоукостерами ведет владелец аэропорта — предприятие «Белаэронавигация». Среди участников переговоров, например, AirBaltic.

Гродненский и брестский аэпропорты рассматриваются в привязке к польскому направлению, есть протокол о намерениях, подписанные документы. Кроме того, идут переговоры и о полетах в Россию, передает БелТА.

По данным Минтранса, сегодня все областные аэропорты выполняют чартерные рейсы. В 2017 году через них прошли 75 тыс. пассажиров, в этом году ожидается около 100 тыс.﻿