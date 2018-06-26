«Александрия собирает друзей». Программа праздника

7 июля (суббота)

14.00 – 24.00 Работа торговых рядов, летних кафе, сельскохозяйственной выставки племенного животноводства, концертных программ, тематических площадок:

«Прадмесце прысмакаў» — демонстрация и реализация блюд национальной кухни стран-участниц;

«Александрыйская гасцёўня» — торговые ряды, летние кафе;

«Друкарскі двор» — выставка-продажа литературы, встречи с писателями, презентации книг и знаковых проектов;

«Яселка з ласункамі» — торговые точки с реализацией сладкой продукции (мороженое, поп-корн, сладкая вата);

«Каравайная сяліба» — выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса;

«Купальскія дзівосы» — праздничная ярмарка с работой экспозиционно-тематических улиц: «Беларускіх звычаяў і забаў», «Міжнародная», «Александрыйскі гасцінец»;

«Маладзёжная пляцоўка» — реализация творческих молодежных проектов, в том числе областного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», музыкально-спортивного праздника «Большая бард-рыбалка» (по отдельной программе);

«Дзяннік» — выставка животных и рыб;

Показательные выступления спортсменов Центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью (береговая линия р.Днепр)

11.00 – 21.00 Музейная выставка и музейная экспозиция в ГУО «Александрийская средняя школа Шкловского района», посвященная школьным годам Главы государства (краеведческий музей, школа)

Малая концертная площадка

14.00 – 15.30 Концерт творческих коллективов Республики Беларусь и гостей праздника «Купальская музычная скарбонка»;

15.30 – 15.45 Торжественный старт купальского квеста «У пошуках папараць-кветкi»;

15.45 – 16.30 Купальская конкурсно-тематическая программа-презентация купальского карнавального и ростового костюмов. Награждение победителей;

16.30 – 17.10 Концертная программа бардовской песни «Малая земля – Большая Родина»;

17.10-18.00 Государственный театр танца «Казаки России»

18.00 – 18.30 Торжественная церемония открытия республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»);

18.30 – 20.30 Эстрадно-развлекательная программа «Купальскiя зоркi над Александрыей». Концерт коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии

Во время концертный программы демонстрационные полеты самолетов и парашютные прыжки Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина;

Главная концертная площадка

21.30 – 23.00 Гала-концерт «Малая родина» с участием отечественных и зарубежных исполнителей

Праздничный фейерверк в сопровождении лазерного шоу.

8 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

00.00 – 03.00 Молодежная дискотека с участием группы «Дрозды», артистов белоруской эстрады, артистов Могилевской областной филармонии, ведущих ди-джеев Беларуси

Главная концертная площадка

11.00 – 13.30 Торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и Государственного театра танца «Казаки России». Концерт Сергея Трофимова, Россия

15.00- 16.30 Ансамбль танца им.Ступки, Украина

20.00-22.00 Концерт с участием звезд украинской эстрады

Малая концертная площадка

13.30-15.00 Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова «Купале — свята музыкi і песнi»

16.30-17.30 Ансамбль песни и танца «Медуница» УК «Могилевская областная филармония»

17.30-19.00 Музыкально-танцевальная программа «Краіна шчасця і кахання»

Пресс-релиз

Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

7-8 июля 2018 года

Купалье — один из самых романтичных и любимых праздников наших народов. Душистые снадобья и цветы, купальский огонь, песни и танцы, массовые купания в реке, прыжки через костер — именно так отмечают купальский праздник.

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») ежегодно проводится в агрогородке Александрия Шкловского района. Все купальские мероприятия проходят на берегу реки Днепр, русло которой служило колыбелью культуры многих славянских народов, а водная артерия некогда была неотъемлемой частью большого торгового пути «из варяг в греки». Издревле Днепр соединял белорусов, россиян и украинцев. Он и сегодня остается важнейшей коммуникационной осью. Это способствует взаимовыгодному торгово-экономическому и социально-культурному сотрудничеству приднепровских регионов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, расширению межрегиональных интеграционных связей.

В основу праздника положена идея показа развития купальских традиций в мировом пространстве и времени, а также культурный обмен между разными государствами в области национальной самобытности стран-участниц.

В этом году праздник «Купалье» на Могилевской земле уже в 8 раз соберет гостей на берегу реки Днепр 7-8 июля 2018 г. Тема малой родины станет основной на празднике. Она легла в основу гала-концерта «Малая родина». География праздника постоянно расширяется, в 2018 году «Александрия» встретит гостей из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и других стран. Делегации стран-участниц представят коллективы народного творчества и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Организаторами праздника выступают Министерство культуры Республики Беларусь, Могилевский областной исполнительный комитет, Шкловский райисполком.

Для гостей праздника будет предложено посещение тематических площадок праздника, которые будут работать в течение двух дней.

«Зроблена ў Беларусi» — выставка продукции ОАО «Минский тракторный завод».

Торговые точки разместятся на территории праздника на площадках «Александрыйская гасцiная». Для того, чтобы гости и участники праздника чувствовали себя комфортно, будет организовано не менее 3 тыс. посадочных мест в предприятиях общепита. Более 80 субъектов торговли и общественного питания планируют обслуживать приехавших на праздник «Александрия собирает друзей». Общая длина торговой экспозиции составит более 1 км, а это 139 различных торговых точек.

Далее следует площадка «Святочная плошча» – малая сцена и площадка для дискотеки, на которой в течение двух дней пройдут мероприятия в соответствии с программой праздника.

В рамках тематической площадки «Друкарскі двор» будет установлен торгово-выставочный павильон с презентацией, продажей и выставкой новых изданий белорусских издательств.

Рядом расположится площадка «Яселка з ласункамі» – продажа сладкой продукции (мороженое, поп-корн, сладкая вата и др.)

ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» организовывает работу площадки «Каравайная сяліба» с дегустацией и торговлей хлебобулочных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков. На данной площадке будет организован «Праздник кваса».

Далее гостей праздника будет встречать тематическая площадка «Горад майстроў» – тематические экспозиции для проведения мастер-классов мастерами народного творчества стран-участниц с реализацией сувенирной продукции.

Выставка-ярмарка в текущем году будет представлена как праздничная площадка «Купальскія дзівосы», состоящая из стилизованных улиц, расположенных параллельно берегу р. Днепр. Вход на каждую улицу будет оформлен аркой: «Міжнародная» – будет представлена мастерами и творческими коллективами стран-участниц праздника, «Беларуская» – мастера и подворья регионов Беларуси, «Прыдняпроўская» – тематические экспозиции и презентации региональных фестивалей и праздников-брендов районов Могилевской области.

Вдоль улиц в течение работы выставки-ярмарки запланирована работа мобильных творческих групп, создающих атмосферу ярмарочного праздника (лоточники, скоморохи, музыканты).

В Год малой родины области Беларуси представят на празднике не только программы творческих коллективов и работу мастеров, но и фестивали с малой родины из разных регионов Беларуси, отражающие местные традиции: Брестская область – праздник традиционной культуры «Золото полей»; Витебская область – «З народнай скарбонкі Полаччыны»; Гомельская область – фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», фестиваль фольклорного искусства «Берагіня», фестиваль юмора «Аўцюкі»; Гродненская область – фестивали «Скарбы Гродзеншчыны», «Водгук даўніны», «Карнавал весялосці»; Минская область – фестивали «Слуцкія паясы», «Напеў зямлі маёй», «Фольклорная толока».

Улица «Прыдняпроўская» будет представлена интерактивными экспозициями тематических площадок Могилевской области — презентации фестивалей и праздников районов: открытый районный фестиваль сена «Сенофест-2017» (Кировский район); этнографический праздник «У госці да радзімічаў», межрегиональный праздник-конкурс «Зялёныя святкі» (Чаусский район); областной праздник поэзии и авторской песни «Письменков луг» (Костюковичский район); региональнальный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремёсел «Дрибинские торжки» (Дрибинский район); праздник средневековой культуры «Рыцарскі фэст» (Мстиславский район); международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» (Климовичский район); межрегиональный фестиваль-праздник любительских театров «Тэатральныя вечарыны» (Краснопольский район); областной праздник «Народная прыпеўка», межрегиональный фестиваль «Макавей» (Славгородский район); праздник «Свята агурка» (Шкловский район); региональный праздник-конкурс «Свята Лялькі» (Круглянский район); эко-арт фестиваль «Острова Дулебы» (Кличевский район).

Всего в мероприятиях праздника примет участие более 1,5 тысячи артистов и исполнителей.

За тематическими улицами будет размещена тематическая площадка «Маладзёжная пляцоўка». На данной площадке впервые будет организована выставка агроэкотуризма Беларуси «Адпачывайце ў вёсцы!». В формате работы площадки пройдут областной этап республиканского проекта «Властелин села», фестиваль красок, презентация молодежного проекта «Могилев – молодежная столица Республики Беларусь 2018» и т.д. Концерт бардовской песни «Малая зямля – Вялiкая Радзiма» на площадке в течение двух дней будет проведен с участием музыкантов и бардов из Республики Беларусь, Российской Федерации, Польши и Украины.

Традиционно будут работать павильоны учреждений образования и социальной защиты области с реализацией купальской сувенирной продукции, проведением конкурсов и мастер-классов.

В текущем году работа будет организована на новых площадках:

«Кірмашовыя забавы» – торговые ряды и работа парка аттракционов.

«Зона актыўнага адпачынку» – интерактивные площадки по видам спорта: стрельба из лука, велоспорт, биатлон, бадминтон, корфбол, петанк, гимнастика, легкая атлетика и др.

«Рысталішча» – площадь для конных выступлений и других состязаний.

В текущем году запланировано проведение конкурса на лучший купальский костюм «Купаліш і Купалінка» с определением победителей в номинациях «Лучший мужской купальский костюм», «Лучший женский купальский костюм, «Лучший купальский ростовой костюм».

Будут организованы молодежные квесты «У пошуках папараць-кветкі» и «Беларусь – мая краіна».

Концертные программы пройдут в течение двух дней на главной и малой концертных площадках, тематической площадке «Маладзёжная пляцоўка».

На малой концертной площадке 7 июня пройдет презентация II Европейских игр — 2019, а в 18.00 состоится церемония открытия республиканского праздника «Купалле» («Александрия собирает друзей»).

Главная концертная площадка в текущем году видоизменилась. Благодаря проведенным работам по благоустройству увеличилось количество посадочных мест партера до 3 тысяч.

В программе мероприятий 2018 года — гала-концерт «Малая родина» с участием отечественных исполнителей, заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Трофимова, ВИА «Синяя птица», Народного артиста Украинской ССР Николая Гнатюка, Народной артистки Украины Таисии Повалий, Виктории Коханы, групп «Лисапетный батальон» и «Блестящие».

Кроме того возле главной площадки будет размещен большой экран, где будут вести трансляцию гала-концерта. По его окончанию традиционно гостей праздника ждет красочный фейерверк и молодежная дискотека.

Отличительной особенностью нынешнего праздника станут мероприятия, посвященные Дням культуры Украины в Республике Беларусь.

В рамках выставки-ярмарки «Купальскія дзівосы» будет представлена тематическая улица «Сарочынскі кірмаш». В работе площадки будет творить 31 украинский мастер по направлениям традиционных ремесел (кузнечное дело, соломоплетение, изготовление кукол-оберегов, гончарство и др.). Также будут презентованы блюда и напитки украинской кухни, выступления коллективов народного творчества. Дополнят «Сорочинскую ярмарку» мастера декоративно-прикладного искусства Черниговской и Иваново-Франковской областей.

Состоится выступление конного театра «Киевская Русь» на тематической площадке «Рысталішча».

А на главной концертной площадке 8 июля с 19.00 до 23.00 пройдет концерт артистов и коллективов Украины с участием Национального заслуженного ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, Народной артистки Украины Тины Кароль, Народного артиста Украины Иво Бобул, Заслуженной артистки Украины Ленары Османовой, популярного певца Олега Винника, Оксаны Билозир, Анны Заклецкой, Тимура Мирошниченко, группы «LUIKU», Златы Огневич, квартета «Гетман».

Билеты на концерты, которые пройдут на главной концертной площадке, имеются в продаже. Их цена на гала-концерт «Малая родина» — Br27, а на концерт, который состоится 8 июля в рамках Дней культуры Украины, — Br10. Билеты можно приобрести в кассе Могилевской областной филармонии, а также через интернет-ресурс kvitki.by.

Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника будет традиционно выстроена удобная транспортная логистика. Составлены графики и расписание движения железнодорожных поездов региональных линий и автомобильного транспорта. Данные графики увязаны с началом и окончанием всех праздничных мероприятий.

Для транспортного обеспечения в дни проведения праздника будут организованы: 18 дополнительных поездов региональных линий по маршрутам Орша – Копысь – Могилев и Могилев – Копысь – Орша и обязательная остановка на станции Копысь всех проходящих графиковых пассажирских поездов; дополнительные автобусные маршруты Могилев – Александрия и Шклов – Александрия.

Как обычно, для гостей праздника, прибывающих самостоятельно на собственном транспорте, будет организована работа автомобильных стоянок с подвозом до д.Александрия низкопольными автобусами, позволяющими перевозить инвалидов-колясочников.

Для жителей и гостей г.Могилева от поездов региональных линий, пребывающих с праздника в ночное время, планируется организовать дополнительные рейсы отдельных маршрутов городского транспорта.

Расписание движения автобусов и поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье», а также информация по транспортному обслуживанию прибывающих в Могилев поездами региональных линий гостей и участников праздника «Александрия собирает друзей» размещена на сайте Могилевского областного исполнительного комитета (mogilev-region.gov.by) под баннером «Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»)».