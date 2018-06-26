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Германия играет против Южной Кореи на ЧМ по футболу. Онлайн
Сборная Германии после не самого удачного старта на чемпионате постарается обеспечить себе место в плей-офф в игре против Южной Кореи.
Немцы сначала проиграли Мексике (0:1), а затем на последней минуте вырвали победу над Швецией (2:1). Благодаря этому у действующих чемпионов мира есть хорошие шансы на выход в следующий раунд. Гарантией может стать победа в два мяча.
Что касается южнокорейцев, то и они все еще могут сыграть в 1/8 финала. Для этого им нужно побеждать Германию, рассчитывать на поражение шведов от Мексики и иметь в итоге лучшую разницу мячей среди команд, набравших по три очка.
Перед последним туром у Мексики шесть баллов, у Германии и Швеции — по три, у Южной Кореи — ноль.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Сборная Германии после не самого удачного старта на чемпионате постарается обеспечить себе место в плей-офф в игре против Южной Кореи.
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