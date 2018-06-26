Иван ИВАНОВ: Когда любишь и уважаешь труд, любая работа спорится

В народе принято почитать людей, внесших весомый вклад в развитие той или иной отрасли, прославивших свой родной уголок и страну далеко за ее пределами, тех, кто своим трудом, знаниями и достижениями доказал, что достоин быть лучшим. Но порой мы забываем, что успех в общем деле, как и дом по кирпичику, строится из заслуг каждого отдельного человека, многих людей. Присмотритесь, они живут с нами по соседству.





Испокон веков работа на земле была в почете. Вот и жизнь нашего земляка Ивана Иванова из Дербич неразрывно связана с сельским хозяйством. 44 года он отдал работе в совхозе «Дербичи» (сейчас ОАО «Рогинь»). Посевная страда, жатва и надои –все эти аграрные будни для Ивана Ивановича уже позади, но в свои 86 лет он не теряет оптимизма и бодрости духа.

Любовь к труду на земле он впитал от своих родителей, которые, как и их прадеды, занимались сельским хозяйством. С ранних лет Ивану довелось узнать, что такое тяжелый труд, с горечью он вспоминает и годы военного лихолетья, и полное лишений послевоенное время. Но все эти невзгоды лишь закалили его, поспособствовали формированию характера и повлияли на выбор дальнейшего пути.

– С детства вместе с двумя сестрами помогал родителям по хозяйству. Мы работали в поле и в огороде, на игры и развлечения времени не оставалось, ведь надо было как-то выживать. После окончания школы устроился дорожным рабочим в ДЭУ-76 в Гомеле. Потом была служба в армии в разведбатальоне на Дальнем Востоке, после которой вернулся на малую родину, в деревню Дербичи, – рассказывает мужчина.

Определившись с будущей профессией, Иван поступает в ремесленное училище по механизации сельского хозяйства в Костюковке. Получив специальность тракториста-машиниста, вернулся домой, непродолжительное время работал трактористом в Рогини. Однако по ряду причин был вынужден оставить механизацию и пойти трудиться скотником на ферму, где и встретил свою будущую супругу. Зинаида Егоровна работала тогда дояркой. С тех пор они вместе идут по жизни вот уже 59 лет, поддерживают друг друга, дают силы и не позволяют унывать и падать духом. Как признается мужчина, симпатичная и трудолюбивая девушка ему понравилась сразу, поэтому, долго не раздумывая, сделал ей предложение. В скором времени молодые сыграли скромную свадьбу и стали жить вместе с родителями жениха. У пары родилось четверо детей: три сына и дочь.

– С супругой мы работали с утра и до позднего вечера не покладая рук, старались, чтобы дети ни в чем не нуждались, как мы в свое время, – делится Иван Иванович. – Благо, моя мать помогала смотреть за ребятишками. В ту пору я уже работал техником-осеменатором, что подра-зумевало не только большую ответственность и востребованность, но и постоянную занятость. В этой должности проработал 12 лет. Потом очередной крутой поворот: мне предложили должность бригадира полеводства. И я согласился, но, как известно, без соответствующих знаний хорошим специалистом стать невозможно. Снова пришлось взяться за учебники и получить профессию агронома.

К слову, Иван Иванович освоил и специальность ветфельдшера, а трудовую деятельность закончил бригадиром фермы «Антоновка», откуда и ушел на заслуженный отдых.

Медаль «За доблестный труд», бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР», значок «Выдатнік сацыялістычнай сельскай гаспадаркі», орден «Знак Почета», участие в выставках достижений народного хозяйства в Москве, множество грамот и дипломов различного уровня – все эти награды есть в копилке Ивана Иванова.

– Всегда трудился с полной отдачей, с интересом осваивал новые профессии, не боялся браться за любую работу и взваливать на свои плечи ответственность не только за себя, но и других людей, да и учиться не ленился. С большим уважением относился к сельскому хозяйству и людям, посвятившим этой отрасли свою жизнь, – вспоминает пенсионер. – Мы не боялись браться за самую сложную и, казалось бы, невыполнимую работу. Уверен, когда любишь и уважаешь труд, любая работа спорится. Этому и детей своих учил.

И хотя Иван Иванович уже долгие годы находится на заслуженном отдыхе, да и здоровье все больше подводит, он и сегодня не теряет оптимизма и живет сельскими буднями. Друзья помогают ухаживать за приусадебным участком, а по хозяйству – дочь Валентина, которая и сама уже на пенсии.

Как признается чета Ивановых, живут они ради своей большой семьи, которая насчитывает 8 внуков и 6 правнуков. Убеждена, все они по праву могут гордиться трудовыми заслугами своего деда.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.