«Лучшее произведение отца». Кино, театр и семья Александры Захаровой

Своей карьерой Александра Захарова обязана отцу — прославленному режиссеру театра «Ленком». Это Марк Анатольевич дал ей первые кинороли — в картинах «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Это он взял дочь в труппу театра — как только она окончила Щукинское училище. Даром что несколько лет держал в массовке...

А вот как Александра Захарова рассказывала о себе, папе и карьере, когда не была еще ни народной, ни ведущей артисткой театра «Ленком»...





Режиссер Марк Захаров с дочерью, актрисой Александрой Захаровой. Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как все начиналось

— Все детство я проторчала за кулисами: папа работал в Театре сатиры режиссером, мама (актриса Нина Лапшинова ушла из жизни в 2014 году. — Авт.) — в Театре миниатюр, я была с ней и лет с шести уже помогала бутафорам выносить на сцену какие-то вещи. Был случай: я, как всегда, стояла за кулисами, смотрела. На сцене — скандал между мужем и женой, кто-то кинул букет цветов, которые не долетели до адресата. Я вышла на сцену, взяла цветы (нужно же их кому-то уносить) — в зале засмеялись. Я поклонилась, вдруг слышу аплодисменты. Конечно, не соображала, что происходит. А у артистов от ужаса вытянулись лица!

Скамейкой по башке

— В театре-то я поначалу не играла главные роли, несколько лет провела в массовках, и довольно много пережила... Когда в одной из сцен мне случайно ударили по башке деревянной скамейкой, я просто зарыдала, потому что было действительно больно. Пошла и написала заявление об уходе: «Все, большое спасибо, меня звали в другие театры. Я пойду». Думаю, меня взяли бы. Однако Марк Анатольевич прочитал заявление... Вывел меня из массовки спектакля «Тиль». А в других оставил.

О папе и Офелии

Себе я не всегда доверяю. А на Марка Анатольевича полагаюсь вполне. У него ко мне отношение более предвзятое, но и более внимательное. Я ведь не очень избалована режиссерами. Первая моя роль — Офелия — была у Г.А. Панфилова. Спорить было глупо, это значило бы работать против себя. Да и попала я в такую компанию!.. Гамлетом был О.И. Янковский, Клавдием — А.В. Збруев, Лаэртом — А.Г. Абдулов, королевой — И.М. Чурикова. И тут я...





Александр Абдулов в роли Ланселота и Александра Захарова в роли Эльзы на съемках фильма «Убить дракона» (режиссер Марк Захаров). Фото: РИА Новости

О материнстве и зависти

Я разный человек. Во мне много всего намешано. Бывают вспышки... Но я не завистлива. Говорят, у женщины есть два сильных чувства: материнство — ради ребенка женщина может совершить все, и зависть, которая сжигает. Я очень хочу иметь ребенка и надеюсь, что он будет... А вот, какой я человек, думаю, покажет мое лицо. По-моему, Моруа сказал, что к сорока годам каждый сам отвечает за свое лицо.

О Владимире Стеклове, бывшем муже

Он оказался настолько высоконравственным, тонким, честным, добрым человеком, что я ощутила себя недостойной его. Больше ничего добавить не могу.

Жизнь — не кино

Я в кино очень послушная. И, кстати, мне это в свое время помешало. В фильме «Дом, который построил Свифт» я уж так старалась, так мне хотелось изо всей дурацкой мочи выполнить все, что говорил отец, только бы понравиться, что потом, когда я посмотрела себя на экране, то ужаснулась: какой писклявый, гадкий голос! А в жизни — нет, непослушная...

О театре

Человек может не прийти на спектакль, если только он попал в катастрофу или в больницу. Но вот Инна Михайловна Чурикова попала в ДТП (они ехали с Глебом Анатольевичем Панфиловым на машине, в них врезался другой автомобиль)... Она пришла совершенно в невменяемом состоянии, вызывали «Скорую»: был сильный удар, проверяли, целы ли ребра, в порядке ли легкие и т.д. И после этого она играла в «Чайке». Так же, как играл Леонид Сергеевич Броневой с жутким гриппом и температурой 39, хотя ему можно было взять больничный...

Дочь своего отца

У меня нет комплекса, что я дочь Марка Захарова. Но нет и такого, что вот я — Саша Захарова и существую сама по себе. Я его продолжение и, может быть, самое лучшее его произведение. По крайней мере, когда меня ругают, то ругают отдельно от него. А отрицательные эмоции иногда помогают. Если бы все было гладко у музыканта Владимира Спивакова, не думаю, что он стал бы музыкантом Спиваковым. И если бы в свое время Марка Анатольевича не выгоняли, не требовали, чтобы он уехал за 101-й километр города Москвы, и не закрыли бы спектакль «Доходное место», он не был бы Марком Захаровым.

О суеверии

Все артисты суеверные. Но вот странная вещь: у меня есть кольцо, которое подарила мама, когда мне было 16 лет. Не бог весть какое, но я знала: надену — и все будет хорошо. Я надевала его на каждый спектакль «Женитьба Фигаро» и «Гамлет». А один раз забыла. Испугалась жутко. Тем не менее «Женитьба Фигаро» прошла абсолютно нормально... Александр Викторович Збруев, когда идет на сцену, обстукивает все деревяшки. Это знает весь театр. Я пока по деревяшкам не стучу, но Леонид Сергеевич Броневой мне когда-то сказал: «Ой, Санька, у тебя тоже есть тараканчики». «Есть», — говорю. «Ну, ничего, доживешь до моего возраста, они будут большими, жирненькими и с усиками».

А вообще я фаталист и верю в судьбу. Не нами эта книга пишется...

17 июня Александре Захаровой исполнилось 56 лет. Она родилась в прекрасной театральной семье. Создать такой же крепкий союз — один на всю жизнь — самой Александре не удалось. Не посчастливилось и стать матерью. Ее судьбой стал театр «Ленком»...