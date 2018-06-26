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Создана зубная щетка, которая чистит все зубы одновременно
На краудфандинговой площадке Kickstarter
CHIIZ — это зубная щетка в новом форм-факторе. Она чистит все зубы одновременно, избавляя вас от необходимости водить щеткой по каждому из них. Устройство напоминает боксерскую капу. У нее пластиковый корпус, на котором разместились мягкие нейлоновые щетинки и компактный моторчик.
Когда вы берете ее в рот, предварительно нанеся зубную пасту, и сжимаете челюсти, моторчик включается и устройство начинает чистить ваши зубы при помощи двойного ряда щетинок. Причем с внешней и внутренней стороны сразу.
На чистку зубов CHIIZ требуется всего 30 секунд, но при этом делает она это в разы эффективнее, чем обычная ручная или электрическая щетка. Она не травмирует десны. Кроме того, во время ее использования у вас остаются свободными руки, так что можно умываться или бриться параллельно.
В комплекте с устройством идут две сменные насадки, моторчик, флакон для зубной пасты, чехол и зарядная станция. Продавать гаджет планируют за 69 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят обычные зубные щетки:
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На чистку зубов CHIIZ требуется всего 30 секунд.
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