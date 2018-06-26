Создана зубная щетка, которая чистит все зубы одновременно

На краудфандинговой площадке Kickstarter появился проект, собирающий деньги на оригинальную зубную щетку, которая чистит все зубы одновременно. Об этом пишет lifehacker.ru.





CHIIZ — это зубная щетка в новом форм-факторе. Она чистит все зубы одновременно, избавляя вас от необходимости водить щеткой по каждому из них. Устройство напоминает боксерскую капу. У нее пластиковый корпус, на котором разместились мягкие нейлоновые щетинки и компактный моторчик.

Когда вы берете ее в рот, предварительно нанеся зубную пасту, и сжимаете челюсти, моторчик включается и устройство начинает чистить ваши зубы при помощи двойного ряда щетинок. Причем с внешней и внутренней стороны сразу.





На чистку зубов CHIIZ требуется всего 30 секунд, но при этом делает она это в разы эффективнее, чем обычная ручная или электрическая щетка. Она не травмирует десны. Кроме того, во время ее использования у вас остаются свободными руки, так что можно умываться или бриться параллельно.

В комплекте с устройством идут две сменные насадки, моторчик, флакон для зубной пасты, чехол и зарядная станция. Продавать гаджет планируют за 69 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят обычные зубные щетки: