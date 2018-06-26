Белорусская мечта: деревянный дом, уличный бассейн с подогревом, вид на водохранилище

Эту виллу мечты с видом на Дубровское водохранилище бизнесмен строил для себя. И мы ее никогда бы не увидели (белорусы очень неохотно соглашаются показывать свое жилье), но владелец решил сменить белорусскую мечту на американскую, и выставил дом на продажу.





Уже с улицы кажется, что ты попал в другую страну, в другое измерение. Опорная стена — она же стена подземного гаража на два автомобиля, — для нас еще диковинная конструкция. Перед въездом дополнительная парковка на два авто. А из гаража можно подняться в дом.





Участок 9,4 сотки, маленьким не кажется.













На участке установлена система автоматического полива, дренажная система с отдельными канализациями на ливневую и талую воду.









То, что хозяин строил дом для себя, видно уже по уличному бассейну. Любой риелтор подтвердит: вкладывать в открытый бассейн с подогревом (шведское оборудование очистки, плоскостная пушка, подсветка) в доме на продажу никто не будет. Это мечта, но мечта дорогая.





Материал террасы и части забора — лиственница. Самую ценную панораму — на гладь водохранилища — оставили открытой, сделав прозрачный забор.





Логичным будет упомянуть технические решения: воду из бассейна ведь нужно сливать, и очевидно, что центральной канализации в тихой частной застройке нет. Тут обустроена

местная: три «колодца» по 12 метров и 2 дополнительных — на бассейн.

Кстати, и центральной воды нет — зато есть собственная скважина на 76 метров.





Сам дом — двухуровневый, площадью 206 квадратных метров, из клееного бруса, под натуральной черепицей.

Первый этаж выполнен в стиле оpen-space: максимально открытое пространство с минимумом дверей и глухих стен.

























На первом этаже расположены кухня, столовая c оборудованным винным погребом, гостиная с выходом на террасу, игровая комната, санузел и гардеробная, плюс прачечная и котельная.





В отделке дома — это особенно подчеркивается — использованы исключительно натуральные материалы (вся мебель, окна, двери выполнены из массива различных пород дерева). В доме принципиально не использовались гипсокартон и пластик. Полы первого этажа беспороговые, мраморные, теплые.





На втором этаже — гостевая комната и хозяйская спальня с личным санузлом, гардеробной, камином и выходом на балкон, с которого открывается шикарный вид на Дубровское водохранилище и лесной массив.













Дом с мебелью и техникой выставлен за 680 тысяч долларов.