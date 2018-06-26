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На главу «B & B Insurance Co» завели уголовное дело

27.06.2018 17:01 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора ОАО «Би энд Би иншуренс Ко».

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

На сайте ведомства отмечается, что фглава страховой компании вел незаконную предпринимательскую деятельность. Она заключалась в организации работы по привлечению к страхованию автомобилей новых клиентов.

Законодательство было нарушено в связи с тем, что компания не имела права продолжать страховую деятельность, так как еще в апреле Минфин лишил ее лицензии. ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» не смогла выполнить обязательное требование по наличию на счетах в банках Беларуси необходимых денежных средств.

Однако сотрудники компании продолжали составлять и подписывать дополнительные соглашения к ранее заключенным страховым полисам. По информации правоохранителей, было зафиксировано 294 таких документа на сумму 170 000 рублей.

За незаконную предпринимательскую деятельность в нашей стране предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом или без штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Напомним, лицензи у компании была отозвана 11 апреля 2018 года «в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Республики Беларусь собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством Республики Беларусь, и денежных средств в сумме, обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы». Такое сообщение было опубликовано на сайте министерства финансов.

Однако «Би энд Би иншуренс Ко» сообщила о том, что компания обладает достаточными активами для исполнения обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

В Минфине же отмечали, что компания обязана передать обязательства по ранее заключенным им договорам страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров.

Открытое акционерное страховое общество «Би энд Би иншуренс Ко» («B&B Insurance Co») работает на страховом рынке Республики Беларусь с 1995 года. Лицензия компании была действительна до 2019 года.

 
 
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Уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора ОАО «Би энд Би иншуренс Ко». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
 
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