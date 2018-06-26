ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

27.06.2018 16:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Беларуси проходит акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий год волонтеры БРСМ приходят в родильные дома, чтобы поздравить молодых мам и малышей, которые родились накануне Дня Независимости Беларуси. Подробности у нашего корреспондента Алеси Беликой.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

Минчанка Татьяна Золотарь на днях родила второго ребенка. Событие в семье совпало с началом акции «Подари новорожденному вышиванку». Накануне Дня Независимости маленьким белорусам дарят одежду с национальным орнаментом.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

Татьяна Золотарь:
У меня родилась девочка чудесная, мы назвали ее Екатерина. Мы очень рады, что внимание простым людям оказывается, это замечательно. До вышиванки мы немного не доросли, так получилось, но все-таки есть, к чему стремиться.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

А это уже роддом Витебска. Сюда также в эти дни пришли с подарками. Вышиванки – новорожденным, а мамам – васильки.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

Ольга Подалинская:
Сегодня первый раз одевала ребенка в одежку, все время пеленали. Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег. Он теперь нас будет оберегать, мы вырастем очень хорошим человечком маленьким.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

Акция продлится до 4 июля. Всю праздничную неделю яркие футболки и ползунки с традиционным орнаментом будут получать сотни белорусов. Если не в роддоме, то в ЗАГСе при регистрации малышей.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Мы поздравляем так же и родителей, которые будут регистрировать детишек в ЗАГСах. Мы тоже стараемся и там уделить внимание каждой молодой семье. Здорово, что сегодня эта тема развивается, и с каждым годом различных веяний, модных движений все больше и больше, именно что касается стилистики.

«Нам очень посчастливилось, что нам подарили оберег»: волонтёры БРСМ поздравили мам и малышей накануне Дня Независимости

Интерес к национальным символам у белорусов заметно растет. Так, 2 июля во всех регионах страны пройдет День вышиванки с песнями, белорусской кухней и новыми дизайнерскими нарядами с национальной символикой.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси проходит акция «Подари новорожденному вышиванку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий год волонтеры БРСМ приходят в...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Россиянку задержали в Бресте за перемещение наркотиков через границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика