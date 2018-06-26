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Дембельский альбом: «…Наша «Букашка» (обновлено)

27.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Советские дизель-электрические субмарины класса «Б» (проект 641) моряки-подводники ласково окрестили «Букашками». На одной из таких с 1966 по 1969 год служил победитель майского выпуска «Дембельского альбома» Николай Михайлович Дыцевич (на фото) из д. Новоселки. За его фотоснимок на фоне казарменных помещений в г. Полярном Мурманской области проголосовали большинство сотрудников нашей редакции.

Накануне автор этой заметки встретился с Николаем Михайловичем в его доме, захватив с собой несколько фото советских субмарин, выуженных из необъятных просторов интернета. На фотографии 1984 года изображена подлодка, предположительно Б-98. «Это ваша лодка?» – спрашиваю хозяина дома в надежде, что удивлю его. «Да, наша «Букашка», – с некоторой теплотой в голосе отвечает Николай Михайлович и умолкает, внимательно рассматривая снимок. Не нужно быть большим психологом, чтобы понять, какие чувства в этот момент испытывает человек. Даже спустя почти 50 лет он по-прежнему считает ее своей, родной. Молча и долго разглядывает фото, кивая головой. Ну вот и встретились… В этот момент понимаю, что моряки-подводники – это особая каста, а последующий рассказ нашего победителя это мнение только укрепил.

На флот обычный парень из необычной березовской деревни Спорово попал в 1965 году. Сначала проходил 9-месячный курс подготовки в Кронштадте. Получив специальность торпедиста-минера, был зачислен в экипаж дизель-электрической подводной лодки Б-98 (в/ч 15151) в минно-торпедное отделение (БЧ-3).

Дембельский альбом: «…Наша «Букашка» (обновлено)

Субмарина входила в состав 211-й бригады 33-й дивизии подводных лодок Северного флота и несла боевую службу на ближних и дальних рубежах. В этой фразе ключевое слово «боевую». Личный состав в любой момент мог вступить в боевые действия с морскими силами противника.

Дембельский альбом: «…Наша «Букашка» (обновлено)

За время службы Николая Михайловича этого не случилось, хотя экстремальных ситуаций было с лихвой. Достаточно пережить 8-балльный шторм внутри подлодки, чтобы запастись адреналином на всю оставшуюся жизнь. «Ревет вся лодка и такие восьмерки выписывает… Даже на глубине 250 метров чувствуется, как ее кидает… А от подступающей тошноты дают солененькую тараньку, и все», – улыбаясь, рассказывает бывалый подводник. Но было и пострашнее. Однажды во время учебных стрельб ошибочно открыли лючок торпедного аппарата, и в отсек хлынула забортная вода. За считанные секунды отсек заполнился водой по шею морякам, но благодаря слаженным действиям команды брешь вовремя закрыли. «О смерти в этот момент не думаешь, – продолжает рассказ Николай Михайлович. – Делаешь все, чтобы закрыть этот люк. Только потом, когда нас вытащили, пришло осознание опасности случившегося и начала бить мелкая дрожь».

Дембельский альбом: «…Наша «Букашка» (обновлено)

Первый дальний поход ДПЛ Б-98 с моряком Дыцевичем на борту совершила в 1967 году в Северо-Восточную Атлантику. Эта автономка выдалась непростой. Почти 95 дней и ночей в условиях постоянной скрытности. Уже через пять суток под водой внутри лодки дышать нечем: в отсеках накапливается углекислый газ. Жара стоит неимоверная, а всплывать можно только ночью на глубину 10 метров, чтобы подзарядить аккумуляторы, да «ухватить» воздуха для дизелей. Хотя бывали редкие моменты, когда выходили в надводное положение и вентилировали лодку. Эта морская прохлада была как бальзам на душу. Правда, от проворных американских гидроакустиков уйти все же не удалось. Засекли, семь суток Б-98 была под водой, но аккумуляторы иссякли. Не всплы вешь – считай, погибнешь. Только вышли на поверхность, а американцы тут как тут. Сигналят: «Что будем делать дальше, товарищ Бекетов (командир подлодки. – прим. Ред.)?» Командир, рассерженный такой осведомленностью противника, скомандовал сигнальщику: «Передавай: будем пить чай!» Вражеский экипаж полностью уверенный, что советские моряки повержены и деморализованы, отключил аппаратуру, ослабил хватку. Этим и воспользовались наши подводники: пополнив заряд батарей, камнем ушли вниз и смогли оторваться от противолодочных кораблей ВМС США.

Второй поход был более продолжительным, но легче по содержанию. Шли в основном в надводном положении и без преследования противником. Обогнув Скандинавию (моряки-североморцы называют этот маневр «сходить за уголок»), вышли к Гибралтару, а после пришвартовались в порту г. Касабланки (Марокко). Экипажу разрешили сойти на берег. Шесть суток изучали местные достопримечательности и тратили выданные шиллинги. В основном покупали одежду: в Союзе такой не было. Со слов Николая Михайловича, это был деловой поход, поэтому в экипаж зачисляли не всех. К примеру, ребят из Прибалтики отсеивали сразу. Даже парня из Одессы, имевшего еврейские корни, не взяли. Были неблагонадежными, по мнению командования.

Дембельский альбом: «…Наша «Букашка» (обновлено)

В официальных источниках этот поход, в котором участвовал герой нашей публикации, называется экспедицией «Прилив-2». В 1968 году две подлодки Северного флота впервые наведались в воды Индийского океана, где до этого Военно-Морской Флот СССР обустроил пункт маневренного базиро вания с выставлением рейдового оборудования. Проще говоря, в экваториальных водах Индий-ского океана был создан опорный пункт, где подводные и надводные силы ВМФ могли проходить межпоходовый ремонт, пополнять запасы топлива, продуктов питания и прочее. Располагался он в акватории Сейшельского архипелага на банке (отмели) Фортюн.

За семь месяцев похода субмарина Б-98 прошла почти 35 тысяч миль, посетила порты Дар-эс-Салам (Танзания) и Вишакхапатнам (Индия), а завершила экспедицию во Владивостоке. Кстати, в ходе экваториального похода вышел срок службы старшины 1-й статьи, командира отделения торпедистов БЧ-3 подлодки Б-98 Н.М. Дыцевича. А поскольку он находился за пределами Советского Союза, на «дембель» ушел почти на год позже.

Дембельский альбом: «…Наша «Букашка» (обновлено)

Вернулся Николай Михайлович в родное Спорово. Вскоре обустроился в Березе, остепенился и завел семью, однако любовь к морской службе и легендарной «Букашке» хранит и поныне.

В завершение еще раз хочется поблагодарить всех участников нашего конкурса армейских снимков за предоставленные фотоматериалы и напомнить, что три приза-статуэтки уже разыграны. Впереди еще семь, а значит, у многих из вас, уважаемые подписчики, есть шанс получить эксклюзивный сувенир от «Маяка». Присылайте ваши фотокарточки с пояснениями к ним на адрес редакции (г. Береза, ул. Красноармейская, 22) или по электронной почте foto@maiak.by. 

Фото автора и из личного архива Н.М. Дыцевича.

 
 
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Советские дизель-электрические субмарины класса «Б» (проект 641) моряки-подводники ласково окрестили «Букашками». На одной из таких с 1966 по 1969 год служил победитель...
 
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