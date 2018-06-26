Супруги Владимир и Татьяна Найбич из г. Березы в третий раз стали победителями передачи «Сам себе режиссер» телеканала «Россия 1»

Они представили видеосюжет в рубрику «Слабо!» о своей последней коллекции – фантазийных ростовых фигурах, которые ныне экспонируются в г. Дзержинске. Напомним читателям: семья художников который год занимается изготовлением разного типа скульптур (динозавры, гигантские насекомые и т. д.).





Два предыдущих раза Владимир и Татьяна не участвовали в записи передачи, а сейчас откликнулись на приглашение телеканала и поехали. Съемки шли целый день, было весело, но утомительно – записывалась целая серия из семи передач.

За свой видеоролик семья Найбич из рук ведущего Алексея Лысенкова получила в качестве приза телевизор. А передача с березовскими участниками выйдет в эфир осенью.