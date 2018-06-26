На стадионе «Северный» недавно прошла республиканская выставка собак «Летняя встреча в Березе»

В минувшее воскресенье березовский стадион в микрорайоне Северный был полон щенячьей радости. Сотни собак виляли хвостами – длинными и короткими, пушистыми и гладкими.

Хозяева этих прекрасных созданий вместе со своими питомцами съехались сюда со всей Беларуси, а также из ближнего зарубежья, чтобы поучаствовать в республиканской выставке собак всех пород и республиканской выставке терьеров под названием «Летняя встреча в Березе», организовало которые общественное объединение «Кинологический клуб «Друг». К слову, стадион одновременно стал площадкой и для еще одного подобного события – минской выездной региональной выставки собак. Но все же наше, березовское, мероприятие было куда масштабнее и значимее для тех, кто приехал за победой: титул «Кандидат в чемпионы Беларуси» (САС) здесь присуждается в каждом классе. Хвостатых и зубастых участников двух республиканских выставок (всего 255) оценивало авторитетное жюри: эксперт международной категории из Украины Зоя Олейникова и столичный эксперт республиканской категории Гертруда Пименова. Как и водится, на таких мероприятиях цель максимально ясна – определить лучших представителей каждой породы. И в погоне за титулом чемпиона собачников не напугало расстояние – ведь некоторые прибыли в Березу из Польши, Эстонии, России, Украины – и даже та невероятная жара, которая стояла в этот день в городе. Спасали торговые точки (тоже не местные): освежающие напитки и мороженое расходились на ура.

Председатель ОО «Кинологический клуб «Друг» Наталья Евтухович рассказала, что некоторые владельцы собак участвуют в их выставках по несколько раз. «Если один раз попробовал, то уже сложно остановиться», – улыбается она. Например, заводчица Жанна Молчанова со своим стаффордширским терьером посетила не один десяток таких мероприятий, и пес постоянно становится чемпионом. В этом году ее амстафф также получил звание лучшего в своей породе, но, к сожалению, титул «Best» достался не ему. А член клуба «Друг» Светлана Шоломицкая из Бреста помогла разнообразить привычный ход мероприятия. Ее питомцы – немецкие овчарки и джек-рассел-терьеры – представили полноценную шоу-программу с элементами дрессировки и цирковыми номерами.

Выставки клуба всегда отличаются многообразием представленных пород. На этот раз среди участников появился красавец родезийский риджбек. Присутствовал здесь и американский булли – совсем молодая американская порода, правда, пока не признанная белорусским кинологическим объединением. Возможно, на следующей выставке, предположительно зимой, американский булли сможет стать ее полноценным участником, а собак других пород будет больше. И жители Березовского района получат возможность еще раз полюбоваться этими умными и красивыми животными.

Фото Татьяны ТАРАСЕВИЧ.