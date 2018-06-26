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Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам

27.06.2018 16:56 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам

Беларусь получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по государственным закупкам. Решение было принято по итогам заседания комитета в Женеве.

Как сообщили БЕЛТА в постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, в работе комитета приняла участие делегация Беларуси во главе с первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Артуром Карповичем. Решение о предоставлении Беларуси статуса наблюдателя было принято единогласно.

В поддержку выступили США, ЕС, Япония, Южная Корея, Швейцария, Сингапур, Молдова, Канада, Норвегия. Беларусь стала первой страной, которая оформила такой статус до присоединения к ВТО и получила право участвовать в дискуссиях на площадке комитета по государственным закупкам. Артур Карпович поблагодарил участников комитета за поддержку и отметил, что Беларуси полезен опыт ВТО в сфере эффективного регулирования сектора госзакупок и внедрения лучших мировых практик в этой области. Он проинформировал их о регулировании рынка государственных закупок в Беларуси, представил доклад о последних изменениях в законодательстве в этой области.

Белорусская делегация провела двусторонние встречи с представителями секретариата ВТО и странами - членами этой организации, а также приняла участие в семинаре по вопросам присоединения новых стран к соглашению ВТО по госзакупкам. Достигнута договоренность о проведении совместно с ВТО и ЕБРР в Минске в сентябре 2018 года регионального семинара по госзакупкам. Согласно с установленной в ВТО процедурой, переговоры по присоединению Беларуси к соглашению по государственным закупкам будут начаты после оформления членства Беларуси в ВТО.

Соглашение ВТО по государственным закупкам является многосторонним договором с ограниченным числом участников и регулирует деятельность по закупке товаров и услуг для государственных нужд. Участниками соглашения являются 47 стран - членов ВТО, включая ЕС, США, Канаду, Швейцарию, Японию, Корею. Из стран - членов ЕАЭС только Армения является участником многостороннего соглашения ВТО по государственным закупкам. Россия и Кыргызстан ведут переговоры по присоединению к этому международному договору. Казахстан планирует начать аналогичные переговоры в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по государственным закупкам. Решение было принято по итогам заседания комитета в...
 
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