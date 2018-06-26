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В Минске обсудили Карабах
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ Стефаном Висконти, Игорем Поповым, Эндрю Шофером, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком.
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, во время встречм Макея проинформировали о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых Минской группой усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию.
В ходе также встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности МГ ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ Стефаном Висконти, Игорем Поповым, Эндрю Шофером, а также...
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