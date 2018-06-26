В Минске обсудили Карабах

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, во время встречм Макея проинформировали о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых Минской группой усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию.





В ходе также встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности МГ ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.



