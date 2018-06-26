Лукашенко рассказал о своем понимании суверенитета страны

"Наш суверенитет — это люди, которые ежедневно искренне и честно выполняют свою работу: сохраняют мир и порядок на родной земле, оставаясь образцом мужества и верности служебному долгу; укрепляя экономическую стабильность, работая на производствах, стройках, в научных лабораториях, на фермах и на поле; обеспечивая социальную поддержку населения, работая в сферах здравоохранения, образования, в общественных организациях; формируя имидж страны своими спортивными победами и достижениями", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Лукашенко подчеркнул, что в зале собрались настоящие профессионалы и патриоты Родины. Он поблагодарил участников церемонии за профессионализм и активную гражданскую позицию, а также пожелал им здоровья, счастья и благополучия.









euroradio.fm Государственные награды в виде орденов, медалей и почетных званий получили представители разных сфер деятельности — сельского хозяйства, строительства, энергетики, легкой промышленности, здравоохранения, торговли, науки, культуры, спорта и т.д, передает



