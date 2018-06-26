Премьер Польши предложил пересмотреть Закон о Холокосте

«Мы хотим исключить из закона поправку об уголовной ответственности, которая отвлекает внимание от цели закона, — сказал Дворчик. — Следует помнить, что эта цель состояла в том, чтобы защитить доброе имя Польши и историческую правду».





РБК , речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, принятых в начале февраля 2018 года и вступивших в силу в начале марта. Как передает, речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, принятых в начале февраля 2018 года и вступивших в силу в начале марта.





Закон ввел уголовную ответственность (лишение свободы на срок до трех лет) за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны.





В частности, наказуемой стала формулировка «польские лагеря смерти», относящаяся к находившимся на территории Польши нацистским концлагерям. Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни.





По словам Дворчика, «гражданско-правовые методы» (в качестве возможного наказания законом также предусмотрен штраф) показали себя более эффективными с точки зрения «защиты исторической правды».









Принятый Польшей «закон о холокосте» вызвал волну международной критики, в частности критику со стороны Израиля и Украины.





«Законопроект — безосновательный. Я категорически против него. Нельзя изменить историю. Нельзя отрицать холокост», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.





С похожей позицией выступили и другие официальные лица Израиля. Министр финансов страны Моше Кахлон отмечал, что «существует одна историческая правда, вполне определенная и доказанная, и это ужасы нацистских угнетателей и тех, кто им помогал, включая поляков».





В Киеве также раскритиковали законопроект за то, что преступления украинских националистов на территории Польши приравниваются к преступлениям, совершенным нацистским и коммунистическими режимами.





Партия «Гражданская платформа» предлагала изменить формулировку «преступления украинских националистов» на «бандеровские преступления», однако сейм отказался исключить упоминание национальности из текста закона.





Говоря о международной критике документа, Дворчик отметил, что закон должен быть эффективным и работать на цели, которыми руководствовались законодатели в момент его принятия, а Польша заинтересована в том, чтобы ее позиция была услышана.





«Польша не согласна считать преступления Второй мировой войны виной нашего народа», — подчеркнул Дворчик отметив, что сегодня эту позицию лучше понимают за рубежом.





​«Мы хотим, чтобы люди знали и говорили правду, мы хотим, чтобы этот закон функционировал без ненужных споров, — так мы пришли к сегодняшнему решению», — резюмировал он.