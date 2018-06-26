Кто бы сомневался: главные должники по оплате за электроэнергию - сельхозорганизации

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 июня 2018 года составила 972 млн рублей.





Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минстройархитектуры – 95,8%, Минсельхозпрода – 86,4%, концернов «Беллегпром» – 98,7% и «Белгоспищепром» — 99,9%, Белкоопсоюза – 96,3% и Национальной академии наук Беларуси – 97,1%.









Организациями коммунальной формы собственности за 5 месяцев 2018 года полный уровень оплаты за отпущенную энергию не обеспечен по всем областям страны и по г. Минску



