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Кто бы сомневался: главные должники по оплате за электроэнергию - сельхозорганизации
За январь-май 2018 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 3,8 млрд рублей, уровень оплаты составил 99%.
Как сообщила пресс-служба Минэнерго, задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 июня 2018 года составила 972 млн рублей.
Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минстройархитектуры – 95,8%, Минсельхозпрода – 86,4%, концернов «Беллегпром» – 98,7% и «Белгоспищепром» — 99,9%, Белкоопсоюза – 96,3% и Национальной академии наук Беларуси – 97,1%.
Организациями коммунальной формы собственности за 5 месяцев 2018 года полный уровень оплаты за отпущенную энергию не обеспечен по всем областям страны и по г. Минску.
По Брестской области уровень оплаты составил 99,6%, по Витебской области – 94,9%, по Гомельской области – 88,2%, по Гродненской области – 97,7%, по Минской области – 91,8%, по Могилевской области – 94,8% и по Минску – 99,3%, передает
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За январь-май 2018 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 3,8 млрд рублей, уровень оплаты составил 99%.
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