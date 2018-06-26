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Польская железная дорога оказалась неспособной переварить грузопоток из Китая

27.06.2018 16:46 — Разное | Партизан  
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В течение последних лет Китай стремительно увеличил транзит товаров в Европу через белорусско-польскую границу, но Польша оказалась не готова к этому. Китай ищет новые пути – через балтийские страны и Финляндию.

Если десять лет назад из Китая в Европу прибывал один поезд в месяц, то после стремительного развития транспортного коридора в рамках инициативы китайского правительства «Один пояс и один путь» количество составов выросло до двухсот, передает Белсат.

Железнодорожный транспорт позволяет доставить товары на 20 дней быстрее, чем морем, и он более дешевый, чем воздушный.
По данным китайской железной дороги, количество железнодорожных рейсов из Китая в Европу выросло с 17-ти в 2011-м до 3673 в прошлом году. К 2020 году Китай намерен увеличить эти цифры до 5000.

Абсолютное большинство транзита китайских товаров в Евросоюз идет через Беларусь. 90% всех китайских составов обслуживает переход между Брестом и польскими Малашевичами. В прошлом году через него прошло 74 тысячи контейнеров – в четыре раза больше, чем в 2015-м.

Государственный железнодорожный перевозчик Польшы PKP Cargo утверждает, однако, что действующая инфраструктура не позволит реализовать планы китайского правительства. В конце 2017 года на белорусско-польской границе в очереди оказалось 100 поездов.


На сегодня очередей из локомотивов нет – чтобы сократить время разгрузки контейнеров, польская сторона начала сотрудничество с частными операторами. Министерство инфраструктуры Польши уже заявило, что правительство рассматривает возможность открытия второго железнодорожного перехода на границе с Беларусью.

«Это огромный вызов и огромный шанс», – заявлял глава PKP Cargo Чеслав Варсевич в марте.

Китайские отправители грузов беспокоятся однако, что изменения не наступят быстро.

Обеспокоен и мэр польского Тересполя Кшиштоф Иванюк, который в беседе с Reuters говорит, что план модернизации польской железной дороги не соответствует сегодняшним задачам, и город рискует потерять транзит китайских грузов.

«Если мы не используем эти пять минут, которые нам дает история, они закончатся», – утверждает Иванюк.

Железнодорожные пробки на границе заставляют китайских логистов задумываться о перенаправлении товаров через финскую, литовскую или эстонскую железной дороги.

Пока их останавливает то, что альтернативные пути продлят время транспортировки, а также незнание реалий на границе России и стран ЕС и необходимость заниматься множеством новой бумажной работы.

 
Теги: Брест
 
 
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В течение последних лет Китай стремительно увеличил транзит товаров в Европу через белорусско-польскую границу, но Польша оказалась не готова к этому. Китай ищет...
 
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