Польская железная дорога оказалась неспособной переварить грузопоток из Китая

Белсат . Если десять лет назад из Китая в Европу прибывал один поезд в месяц, то после стремительного развития транспортного коридора в рамках инициативы китайского правительства «Один пояс и один путь» количество составов выросло до двухсот, передает





Железнодорожный транспорт позволяет доставить товары на 20 дней быстрее, чем морем, и он более дешевый, чем воздушный.

По данным китайской железной дороги, количество железнодорожных рейсов из Китая в Европу выросло с 17-ти в 2011-м до 3673 в прошлом году. К 2020 году Китай намерен увеличить эти цифры до 5000.





Абсолютное большинство транзита китайских товаров в Евросоюз идет через Беларусь. 90% всех китайских составов обслуживает переход между Брестом и польскими Малашевичами. В прошлом году через него прошло 74 тысячи контейнеров – в четыре раза больше, чем в 2015-м.





Государственный железнодорожный перевозчик Польшы PKP Cargo утверждает, однако, что действующая инфраструктура не позволит реализовать планы китайского правительства. В конце 2017 года на белорусско-польской границе в очереди оказалось 100 поездов.









На сегодня очередей из локомотивов нет – чтобы сократить время разгрузки контейнеров, польская сторона начала сотрудничество с частными операторами. Министерство инфраструктуры Польши уже заявило, что правительство рассматривает возможность открытия второго железнодорожного перехода на границе с Беларусью.





«Это огромный вызов и огромный шанс», – заявлял глава PKP Cargo Чеслав Варсевич в марте.





Китайские отправители грузов беспокоятся однако, что изменения не наступят быстро.





Обеспокоен и мэр польского Тересполя Кшиштоф Иванюк, который в беседе с Reuters говорит, что план модернизации польской железной дороги не соответствует сегодняшним задачам, и город рискует потерять транзит китайских грузов.





«Если мы не используем эти пять минут, которые нам дает история, они закончатся», – утверждает Иванюк.





Железнодорожные пробки на границе заставляют китайских логистов задумываться о перенаправлении товаров через финскую, литовскую или эстонскую железной дороги.





Пока их останавливает то, что альтернативные пути продлят время транспортировки, а также незнание реалий на границе России и стран ЕС и необходимость заниматься множеством новой бумажной работы.