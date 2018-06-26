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Беларусь надеется разместить гособлигации в Китае уже в этом году
Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг.
Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Владимир Амарин
Напомним,
Таким образом, Беларусь получает возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая. "Рейтинг мы должны получить где-то до конца лета", - сообщил Амарин.
Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси. По словам министра, в июле представители агентства посетят Беларусь.
"После этого будет присвоение рейтинга. А потом уже соответствующая процедура получения разрешения регулятором", - пояснил Владимир Амарин.
Ожидается, что Беларусь выйдет на китайский финансовый рынок с государственными облигациями в конце 2018 года или в начале 2019 года.
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Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг.
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