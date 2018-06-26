Беларусь надеется разместить гособлигации в Китае уже в этом году

Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Владимир Амарин









Таким образом, Беларусь получает возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая. "Рейтинг мы должны получить где-то до конца лета", - сообщил Амарин.









Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси. По словам министра, в июле представители агентства посетят Беларусь.





"После этого будет присвоение рейтинга. А потом уже соответствующая процедура получения разрешения регулятором", - пояснил Владимир Амарин.





Ожидается, что Беларусь выйдет на китайский финансовый рынок с государственными облигациями в конце 2018 года или в начале 2019 года.