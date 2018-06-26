Дети тайских рыбаков играют в футбол... на воде

Играть в футбол можно даже на воде, если сильно захотеть. Дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю. В плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. И тогда мальчишки построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад.





"Мы вдохновились устройством плавучих рыбных ферм. Пришла идея обшить их досками. Мы установили обычную площадку на море и затем расширили ее, чтобы можно было играть в футбол", — рассказал один из основателей футбольного клуба Ко Паньи Прасет Хеммин.





Детское увлечение превратилось в настоящую страсть к футболу. Спустя несколько поколений здесь сформировалась одна из лучших команд Южного Таиланда.





"В самом начале мы проигрывали матчи, и худший счет был 0:10. Некоторые сомневались в нашем упорстве и смеялись над нами, когда мы проигрывали. Но мы все больше тренировались. Мы занимались в суровых условиях на глине и песке, чтобы увеличить физическую силу. Мы участвовали во всех матчах, постепенно становились сильнее и, наконец, объявили о чемпионате", — сказал Прасет Хеммин.









В деревне с населением 1600 человек за 30 лет выросли около 200 футболистов.



