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Дети тайских рыбаков играют в футбол... на воде

27.06.2018 16:36 — Разное | Партизан  
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В плавучей деревне у острова Ко Паньи появилось необычное футбольное поле.

Играть в футбол можно даже на воде, если сильно захотеть. Дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю. В плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. И тогда мальчишки построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад.

"Мы вдохновились устройством плавучих рыбных ферм. Пришла идея обшить их досками. Мы установили обычную площадку на море и затем расширили ее, чтобы можно было играть в футбол", — рассказал один из основателей футбольного клуба Ко Паньи Прасет Хеммин.

Детское увлечение превратилось в настоящую страсть к футболу. Спустя несколько поколений здесь сформировалась одна из лучших команд Южного Таиланда.

"В самом начале мы проигрывали матчи, и худший счет был 0:10. Некоторые сомневались в нашем упорстве и смеялись над нами, когда мы проигрывали. Но мы все больше тренировались. Мы занимались в суровых условиях на глине и песке, чтобы увеличить физическую силу. Мы участвовали во всех матчах, постепенно становились сильнее и, наконец, объявили о чемпионате", — сказал Прасет Хеммин.


В деревне с населением 1600 человек за 30 лет выросли около 200 футболистов.

Футбольный клуб Ко Паньи выигрывал молодежные чемпионаты семь лет подряд — с 2004 по 2010 год, пишет sputnik.by

 
 
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В плавучей деревне у острова Ко Паньи появилось необычное футбольное поле.
 
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