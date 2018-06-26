Пошла за ягодами - нарвалась на мины

Днем 26 июня жительница деревни Малый Селец отправилась в лес за ягодами, однако вместо лесных даров нашла в лесу снаряды.





О находке она сообщила мужу, а потом в милицию. Всего прибывшей на место группой разминирования в/ч 5524 ВВ МВД РБ было обнаружено 32 артиллерийских снаряда и 3 минометные мины калибра 76 мм и 50 мм соответственно, а также 30 артиллерийских взрывателей времен ВОВ. Все боеприпасы уничтожены.



