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Информационно-аналитическая система управления госзакупками заработает в Беларуси с 1 июля 2019 года

27.06.2018 16:30 — Разное | Интерфакс  
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Государственная информационно-аналитическая система (ГИАС) управления госзакупками начнет работу в Беларуси с 1 июля 2019 года, сообщил заместитель председателя комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Алексей Сокол журналистам в среду в Минске.

"Проект закона (о внесении изменений в закон о государственных закупках товаров и услуг – ИФ) предусматривает создание государственной информационно-аналитической системы. (…) Она должна заработать с 1 июля 2019 года", - сказал А.Сокол.

Он пояснил, что ГИАС во взаимодействии с государственными информационными системами и ресурсами, а также электронными торговыми площадками будет формировать, обрабатывать, хранить, анализировать и контролировать данные о госзакупках.

По словам А.Сокола, "любое юридическое и физическое лицо сможет получить доступ к этой системе на безвозмездной основе после регистрации". Таким образом, отметил парламентарий, "любой участник госзакупок будет понимать, что все данные будут находиться в открытом доступе, как для конкурентов, так и для контролирующих органов".

Законопроектом также детально регламентировано выполнение процедур госзакупок, в том числе определены виды таких процедур, которые проводятся на электронной торговой площадке, рассказал А.Сокол.

Кроме того, он отметил, что появится возможность заключать договоры в электронном виде. Это исключит вероятность того, что исполнитель контракта сможет изменить его условия, увеличив, например, сроки выполнения обязательств и увеличив тем самым его стоимость.

Как добавил А.Сокол, законопроект предусматривает сокращение сроков, которые отводятся на подготовку и предъявление документов для участия в госзакупках, они будут составлять от 5 до 15 дней. "Это позволит ускорить процесс госзакупок", - пояснил парламентарий. Помимо того, в три раза - с 30 до 10 дней – будет сокращен срок рассмотрения жалоб.

Поправки в закон о государственных закупках товаров (работ, услуг) были приняты в среду нижней палатой парламента во втором чтении.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственная информационно-аналитическая система (ГИАС) управления госзакупками начнет работу в Беларуси с 1 июля 2019 года, сообщил заместитель председателя...
 
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