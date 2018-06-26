На День независимости Минск готовит военный парад и салют

Минск готовится к празднованию Дня независимости Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Организаторы обещают немало сюрпризов. Гулять будут 3 июля. Именно в этот день в 1944 году столицу Белорусской ССР освободили от фашистов . Поэтому 3 июля будет военный парад. Но завершится он необычным театрализованным шоу, которое будет посвящено теме малой родины. Ей же посвятят и патриотическую песню, ее премьера состоится на главной сцене города у стелы «Минск – город-герой».

«Прежде всего это прославление Беларуси, малой родины, городов, деревень и поселков Республики Беларусь с участием региональных коллективов. Это особенность всех мероприятий. Интересным моментом праздника станет театрализованный эпизод «Мой родны кут». К этому действу будет привлечено порядка 2000 участников», – сообщила начальник отдела концертно-фестивальных проектов Министерства культуры Беларуси Инна Адамович.

А завершится праздник разноцветным салютом. И в этот раз организаторы обещают не делать перерывов между залпами.