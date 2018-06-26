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На День независимости Минск готовит военный парад и салют
27.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Организаторы обещают немало сюрпризов. Гулять будут 3 июля.
А завершится праздник разноцветным салютом. И в этот раз организаторы обещают не делать перерывов между залпами.
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Гулять будут 3 июля. Именно в этот день в 1944 году столицу Белорусской ССР освободили от фашистов. Кроме парада и салюта, организаторы обещают и другие сюрпризы.
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