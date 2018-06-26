Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA серии «Премьер» в Истбурне с призовым фондом 852 564 доллара.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В поединке 1/8 финала Арина Соболенко (№ 45 рейтинга WTA) в трех сетах одолела 15-ю ракетку мира бельгийку Элизе Мертенс — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).

В напряженном первом сете, который длился 71 минуту, сильнее оказалась белоруска, а вот второй за явным преимуществом выиграла бельгийка, не проигравшая ни одного очка на своей подаче. Третий сет проходил с переменным успехом, и дело дошло до тай-брейка, где успешнее оказалась Соболенко.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между двумя чешками Барбора Стрыцова (№ 23 WTA) — Каролина Пишкова (№ 7 WTA).