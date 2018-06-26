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Соболенко победила 15-ю ракетку мира и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии "Премьер"
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA серии «Премьер» в Истбурне с призовым фондом 852 564 доллара.
В поединке 1/8 финала Арина Соболенко (№ 45 рейтинга WTA) в трех сетах одолела 15-ю ракетку мира бельгийку Элизе Мертенс — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).
В напряженном первом сете, который длился 71 минуту, сильнее оказалась белоруска, а вот второй за явным преимуществом выиграла бельгийка, не проигравшая ни одного очка на своей подаче. Третий сет проходил с переменным успехом, и дело дошло до тай-брейка, где успешнее оказалась Соболенко.
В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между двумя чешками Барбора Стрыцова (№ 23 WTA) — Каролина Пишкова (№ 7 WTA).
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Соболенко победила 15-ю ракетку мира и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии "Премьер"
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA серии "Премьер" в Истбурне с призовым фондом 852 564 доллара.
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