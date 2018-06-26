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Информационно-аналитическая система госзакупок будет противодействовать коррупции

27.06.2018 17:36 — Разное | Ежедневник  
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Информационно-аналитическая система госзакупок будет противодействовать коррупции

Информационно-аналитическая система управления госзакупками заработает в Беларуси с 1 июля 2019 года. Она должна стать главным рубежом на пути проникновения коррупции в ряды чиновников.

Как сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Алексей Сокол, депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о государственных закупках товаров (работ, услуг). Законопроект предусматривает создание государственной информационно-аналитической системы (ГИАС). Она должна заработать с 1 июля 2019 года.

"ГИАС будет взаимодействовать со всеми государственными информационными ресурсами, например, налоговых органов, Минфина, а также с торговыми и биржевыми площадками. Система будет служить площадкой для обработки, анализа, контроля и хранения всей информации о госзакупках. Любое юридическое и физическое лицо сможет на безвозмездной основе ею пользоваться, предварительно зарегистрировавшись", - рассказал депутат.

Алексей Сокол особо подчеркнул, что система должна создать условия для противодействия коррупции.

"Любой участник госзакупок будет понимать, что все данные будут находиться в открытом доступе, в том числе для контролирующих органов", - пояснил он. Сфера госзакупок в Беларуси уходит в онлайн, и это создает дополнительные барьеры для коррупционных проявлений. В частности, появилась возможность заключать договоры в электронном виде. Это исключает вероятность того, что исполнитель сможет изменить его условия, увеличив, например, сроки выполнения обязательств и подняв тем самым цену, отметил Алексей Сокол.

Законопроект детально регламентирует выполнение госзакупок. Сокращены сроки, которые отводятся на подготовку и предъявление документов, они будут составлять от 5 до 15 дней. В три раза - с 30 до 10 дней - уменьшается срок рассмотрения жалоб. Эти и другие меры позволят ускорить процедуры госзакупок, сделают их более прозрачными, пиет БЕЛТА.

 
 
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Информационно-аналитическая система управления госзакупками заработает в Беларуси с 1 июля 2019 года. Она должна стать главным рубежом на пути проникновения...
 
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