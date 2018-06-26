За гранью. В Беларуси выросло число тех, кто живет на 100 рублей в месяц и меньшую сумму

В Беларуси, по официальной статистике, сокращается число людей, которые живут за чертой бедности — они ежемесячно располагают суммой меньше бюджета прожиточного минимума (203,4 рубля в первом квартале этого года). При этом выросло число тех, кто располагает половиной этой суммы и меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе больше всего людей, которые живут на половину БПМ (101,7 рубля) и меньше.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

На конец марта в Беларуси проживало 9 миллионов 484,3 тысячи человек. За чертой бедности в первом квартале этого года находилось 5,6% населения или около 531 тысячи человек. Годом ранее — 5,8% или около 551 тысячи человек.

И если в целом число бедняков за год сократилось, то число тех, кто ежемесячно располагает суммой в половину БПМ и меньше, увеличилось: с 0,2% или около 19 тысяч человек в первом квартале прошлого года до 0,3% или около 28,5 тысячи человек в нынешнем году.

Тех, кто живет на половину БПМ и меньше, по официальной статистике, нет в Минск и двух областях — Гродненской и Брестской. Больше же всего тех, кто ежемесячно располагает такой небольшой суммой, проживает в Гомельской — 1,1% населения или почти 15,6 тысячи человек, а также в Могилевской — 0,4% или 6,3 тысячи человек.

Среднедушевые располагаемые ресурсы по регионам в январе-марте 2018 года, в % Регион всего за чертой бедности из них меньше половины БПМ из них от половины до полного БПМ Гомельская область 8,1 1,1 6,9 Гродненская 4,9 0 4,9 Могилевская 7,5 0,6 6,9 Минск 1,5 0 1,5 Минская 5,3 0,2 5,1 Брестская 8,4 0 8,4 Витебская 7,1 0,4 6,7 по стране 5,9 0,3 5,6

Напомним, в Беларуси за чертой бедности в первом квартале находилось 5,9% населения. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая вырос на 3,6% и составил 206,58 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом уровень малообеспеченности в Беларуси не изменился.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета. В их числе — Шарковщинский, Миорский и Браславский районы.