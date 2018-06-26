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За гранью. В Беларуси выросло число тех, кто живет на 100 рублей в месяц и меньшую сумму
В Беларуси, по официальной статистике, сокращается число людей, которые живут за чертой бедности — они ежемесячно располагают суммой меньше бюджета прожиточного минимума (203,4 рубля в первом квартале этого года). При этом выросло число тех, кто располагает половиной этой суммы и меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе больше всего людей, которые живут на половину БПМ (101,7 рубля) и меньше.
На конец марта в Беларуси проживало 9 миллионов 484,3 тысячи человек. За чертой бедности в первом квартале этого года находилось 5,6% населения или около 531 тысячи человек. Годом ранее — 5,8% или около 551 тысячи человек.
И если в целом число бедняков за год сократилось, то число тех, кто ежемесячно располагает суммой в половину БПМ и меньше, увеличилось: с 0,2% или около 19 тысяч человек в первом квартале прошлого года до 0,3% или около 28,5 тысячи человек в нынешнем году.
Тех, кто живет на половину БПМ и меньше, по официальной статистике, нет в Минск и двух областях — Гродненской и Брестской. Больше же всего тех, кто ежемесячно располагает такой небольшой суммой, проживает в Гомельской — 1,1% населения или почти 15,6 тысячи человек, а также в Могилевской — 0,4% или 6,3 тысячи человек.
Напомним, в Беларуси за чертой бедности в первом квартале
На проблему малообеспеченных ранее
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе больше всего людей, которые живут на половину БПМ (101,7 рубля) и меньше.
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