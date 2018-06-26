Марадона рассказал о причинах плохого самочувствия на матче Аргентина — Нигерия

Информация о госпитализации Диего Марадоны оказалась ложной. По словам экс-футболиста, сейчас он чувствует себя хорошо и поблагодарил за поддержку.

Помощь врачей ему понадобилась из-за боли в шее во время перерыва между таймами. Доктор, по словам Марадонны, рекомендовал отправиться в отель, но он захотел остаться, так как очень переживал за свою сборную.

Также экс-футболист заверил, что сейчас все в полном порядке, передает БелТА.