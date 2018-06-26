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Десятилетняя девочка поставила рекорд по поиску четырёхлистных клеверов
Девочка из Вирджинии по имени Кэти Борка умудряется быстро находить редкие четырёхлистники клевера, которые считаются талисманом удачи.
Она даже попала в Книгу рекордом Гиннесса: её рекорд – 25 цветков за семь минут.
За час она нашла 166 цветков. Как говорит сама Кэти, некоторые четырёхлистные клеверы она просто выкинула, чтобы найти пяти-, шести-, семи-, восьми- и девятилистные экземпляры.
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Девочка из Вирджинии по имени Кэти Борка умудряется быстро находить редкие четырёхлистники клевера, которые считаются талисманом удачи.
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