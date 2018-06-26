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Ученые обнаружили специфический фермент, продлевающий жизнь

27.06.2018 18:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Ученые обнаружили специфический фермент, продлевающий жизнь
Фото из открытых источников

Ученые из Университета Маршалла в США обнаружили специфический фермент, который тесно связан с процессом старения. Об этом пишут СМИ со ссылкой на научный доклад на портале nature.com.

Ученые обнаружили специфический фермент, продлевающий жизнь Дожить до ста лет. Какие привычки помогут сделать это?

Эксперты продемонстрировали, что фермент, называемый натрий-калиевой аденозинтрифосфатазой (pNaKtide), может влиять на процесс старения. По мнению ученых, это вещество может стать основой для препаратов, которые будут помогать в замедлении старения.

Эксперимент проводился в течение года, пожилые лабораторные мыши сидели на "западной диете" с высоким содержанием жиров и углеводов (42% и 42,7% соответственно), что сделало заметными признаки их старения. При этом было замечено, что у мышей, получающих инъекции pNaKtide, замедлялось старение. Такие же результаты были получены на культурах человеческих фибробластов - клеток соединительной ткани.

По словам специалистов, если фермент pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма, то это вещество может стать основой для антивозрастной терапии.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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По мнению ученых, это вещество может стать основой для препаратов, которые будут помогать в замедлении старения.
 
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