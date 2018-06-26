Ученые обнаружили специфический фермент, продлевающий жизнь

Ученые из Университета Маршалла в США обнаружили специфический фермент, который тесно связан с процессом старения. Об этом пишут СМИ со ссылкой на научный доклад на портале nature.com.

Эксперты продемонстрировали, что фермент, называемый натрий-калиевой аденозинтрифосфатазой (pNaKtide), может влиять на процесс старения. По мнению ученых, это вещество может стать основой для препаратов, которые будут помогать в замедлении старения.

Эксперимент проводился в течение года, пожилые лабораторные мыши сидели на "западной диете" с высоким содержанием жиров и углеводов (42% и 42,7% соответственно), что сделало заметными признаки их старения. При этом было замечено, что у мышей, получающих инъекции pNaKtide, замедлялось старение. Такие же результаты были получены на культурах человеческих фибробластов - клеток соединительной ткани.

По словам специалистов, если фермент pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма, то это вещество может стать основой для антивозрастной терапии.