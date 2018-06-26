Сколько можно заработать на алкогольном мороженом



Фото из аккаунта Alcreme в Instagram

В начале летнего сезона на белорусском рынке появилось мороженое для взрослых. Традиционный детский десерт «повзрослел», и теперь вместо изюма и карамели сюда добавляют алкоголь — ром, виски, шампанское, ликер и вино. На всех городских фестивалях неизменно собирается очередь любителей сладкого с градусом. О том, как выводили российский продукт на белорусский рынок и чего это стоило, «Про бизнес» рассказала владелица франшизы Alcreme Ольга Василюк.

— В бизнесе мы с мужем не новички. Кроме Alcreme у нас есть другие проекты, не связанные с фуд-сервисом, — швейное производство, ивент-агентство, букетерия. Всегда стремимся быть в мейнстриме, много путешествуем, совершенствуем знания, расширяем кругозор на тренингах, конференциях и бизнес-форумах. На одном из таких мероприятий в Москве в ноябре прошлого года мы увидели алкогольное мороженое 18+. Попробовали — и нам понравилось!

Мы уже тогда знали, что можно купить франшизу и привезти Alcreme в Минск. Но долгое время не решались. Мы люди с творческим уклоном, любим свободу, не хотим ни от кого зависеть. Все наши бизнесы — самостоятельные проекты, а тут франшиза, жесткие стандарты, четкие правила, новый и не самый дешевый продукт. Пойдет — не пойдет… Изучили белорусский рынок и поняли, что конкуренции совсем нет. Решили рискнуть.



Ольга Василюк и Андрей Городник. Фото предоставлено автором

Долго вели переговоры с франчайзерами. Это молодые и креативные ребята из России. Их философия бизнеса, желание создавать современный продукт, эстетическое видение в итоге нас подкупило. Тем более, точки Alcreme появлялись по всей России и отзывы о них в интернете были положительными.

Запустились мы только в конце мая. На покупку франшизы и торгового оборудования потратили $ 10 000. В лицензионный пакет входила CRM-система, финансовая модель, бренд-бук, полное сопровождение по всем вопросам и, очень полезная штука, — доступ к онлайн-чату, где общаются и делятся опытом все франчайзи.

Самым сложным для нас оказалось найти место с большой проходимостью в центре города. Сезон начался, времени совсем мало, нужно было торопиться. Сперва планировали открыть точку на Зыбицкой (самая тусовочная улица Минска), но на заключение договора аренды и согласование с разными инстанциями потребовалось бы около двух месяцев. Столько у нас не было, пришлось отказаться.

На наше счастье в Минске в этом году появилась «Песочница» (площадка с уличной едой), где мы сейчас и представлены. Все организационные вопросы мы решили… за день!

На удивление трудностей с нашим продуктом вообще не было. Франчайзер подготовил все нужные документы и сертификаты. Так как алкоголя в мороженом всего 3−5%, то в Минторговли вопросов не возникло.



Фото из аккаунта в Instagram

Продвигались... никак

Наша команда на старте — это мы с мужем. Сейчас у нас пять продавцов и супервайзер. Недавно наняли smm-менеджера, до этого соцсетями (Instagram) занималась я.

Мы понимали, что продукт интересный и привлечет внимание, но такого ажиотажа, признаться, не ожидали. Как-то само собой получилось, что про нас стали говорить. Мы не давали никакую рекламу, не сотрудничали с блогерами. Люди покупали наше мороженое на городских фестивалях, отмечали фудхантеров, чтобы те заценили. Те пробовали, советовали своим подписчикам — и пошло-поехало. Сейчас на продукт такой спрос, что у нас нет времени, да и необходимости, заниматься продвижением. До Alcreme я думала, что в Минске проходит два-три фестиваля. На самом деле их гораздо больше — чуть ли ни каждую неделю, и по несколько штук. Все выходные до сентября уже расписаны. Для нас уличные фесты — крутой канал продаж. Очередь из покупателей стоит весь день, с утра до вечера.



Фото из аккаунта в Instagram

Количество клиентов зависит от погоды. Например, во вторник лил сильный дождь и, естественно, это сказалось на посещаемости. Если говорить о стационарной точке, то минимальное количество покупателей в день — 30 человек, максимально 700 — именно столько человек успеваем обслужить. Продукт не дешевый (от 4 рублей, это около 2 $, до 5,5 рублей за порцию), да и новый, поэтому продавцы предлагают клиентам продегустировать 3−5 вкусов и выбрать понравившийся. Это занимает время. На фестивалях за день через нас проходит до 900 покупателей.

Дела идут даже лучше, чем мы предполагали. Пока все, что франчайзер говорил об окупаемости и прибыльности проекта, кажется реально осуществимым.

Справка: из предложения франчайзера Окупаемость — от 3 месяцев Взнос — 300 000 российских рублей ($ 4800) Вложения — от 380 000 российских рублей ($ 6000) Наценка — от 250% Чистая прибыль — от 80 000 ($ 1300) Роялти — 3%

На нас стали выходить кафе, бары и рестораны. Сами. Даже не пришлось идти к ним с предложением, только подготовили презентацию и прайс-лист. Уже сотрудничаем с четырьмя минскими заведениями. Количество запросов с каждым днем увеличивается. Поступают предложения и из регионов — Жодино, Брест, Могилев.



Фото из аккаунта Alcreme в Instagram

Первая волна ажиотажа спадет, и мы всерьез возьмемся за продвижение бренда в сегменты HoReCa и Retail. Уже начали переговоры с крупными белорусскими сетями. В ближайших планах — открыть точку на фуд-корте в каком-нибудь торговом центре, где кроме мороженого будем продавать кофе, какао, милкшейки и всякие плюшки.