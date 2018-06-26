Дизайнер «установил» Windows 95 на мобильный телефон (видео)

Несмотря на окончательный отказ Microsoft от борьбы за рынок мобильных операционных систем, преданные фанаты «виндофонов» продолжают предлагать своё видение смартфонов под управлением Windows. На этот раз пользователь YouTube под ником 4096 опубликовал своё видение «установленной» на мобильник Windows 95, пишет Gizmodo.

Концепт включает все характерные особенности Windows 95, за которые ОС любили и ненавидели: нашлось место для клипарта, заметных теней и культовой кнопки «Пуск». Естественно, общий дизайн воображаемой ОС также повторяет традиции графической ОС от Microsoft.