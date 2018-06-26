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Беларусь получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по госзакупкам

27.06.2018 18:20 — Разное | ОНТ  
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Новости из Женевы. Это многосторонний договор с ограниченным числом участников. 

Среди них – страны ЕС, США, Канада, Швейцария, Япония, Корея. Соглашение регулирует закупку товаров и услуг для госнужд. Таким образом, мы получили право на площадке комитета решать важные для страны торговые вопросы и возможность внедрять у себя передовые мировые практики. Отметим, наша страна стала первой, которая оформила такой статус ещё до присоединения к ВТО. Полноправным участником организации Беларусь может стать уже в 2020 году. 

 
 
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​Новости из Женевы. Это многосторонний договор с ограниченным числом участников.
 
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