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Беларусь получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по госзакупкам
Новости из Женевы. Это многосторонний договор с ограниченным числом участников.
Среди них – страны ЕС, США, Канада, Швейцария, Япония, Корея. Соглашение регулирует закупку товаров и услуг для госнужд. Таким образом, мы получили право на площадке комитета решать важные для страны торговые вопросы и возможность внедрять у себя передовые мировые практики. Отметим, наша страна стала первой, которая оформила такой статус ещё до присоединения к ВТО. Полноправным участником организации Беларусь может стать уже в 2020 году.
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Новости из Женевы. Это многосторонний договор с ограниченным числом участников.
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