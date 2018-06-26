Беларусь получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по госзакупкам

Новости из Женевы. Это многосторонний договор с ограниченным числом участников.

Среди них – страны ЕС, США, Канада, Швейцария, Япония, Корея. Соглашение регулирует закупку товаров и услуг для госнужд. Таким образом, мы получили право на площадке комитета решать важные для страны торговые вопросы и возможность внедрять у себя передовые мировые практики. Отметим, наша страна стала первой, которая оформила такой статус ещё до присоединения к ВТО. Полноправным участником организации Беларусь может стать уже в 2020 году.