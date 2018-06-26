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Почему житель Кричева застрелил на улице бывшую жену, а потом себя

27.06.2018 18:09 — Разное | UDF  
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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
В Кричеве вечером 21 июня 58-летний мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую жену, 54-летнюю женщину, а потом застрелился сам. Все произошло на оживленной улице недалеко от железнодорожного вокзала. Для Кричева это — ЧП месяца, если не года.

Пятиэтажка на улице Вокзальной, 16, у которой и прозвучали два выстрела, — соседняя с той, где была квартира Натальи и Виктора.

— Когда все произошло, я еще была дома, а могла ведь уже гулять с ребенком на улице, — вспоминает молодая мама из дома на улице Вокзальной. — Страшно выходить теперь.

Кричев полнится слухами: мол, Виктор был игрок, задолжал кому-то крупную сумму, потому застрелился сам и бывшую жену с собой забрал.

— Он был азартным с детства — я знаю, потому что мы вместе росли, — рассказал TUT.BY друг мужчины. Он давно живет в Могилеве, приехал в Кричев проведать мать и узнал о произошедшем. — Витя и в Россию уезжал, знаю, и там играл. Потом вернулся — тут играл. Его тянуло к картам.

Сестра Виктора Лидия не скрывает: мужчина и правда увлекался азартными играми, но только не в последние годы. Кроме того, семья ранее не нуждалась и могла многое себе позволить: у супругов были дача, квартира с добротным ремонтом, мелкий бизнес.

Почему житель Кричева застрелил на улице бывшую жену, а потом себя

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY Закрытые нынче киоски, где торговала Наталья, около ж/д вокзала в Кричеве

Супруги развелись около 4 лет назад. Но и до развода, говорит Лидия, они часто то расходились, то сходились снова. Да и после развода жили вместе в 5-этажке на улице Щорса. Наталья торговала в киосках около железнодорожного вокзала, а Виктор делал ремонт в квартире.

— У него 3-я группа инвалидности, даже стоял с трудом, — объясняет сестра. — В январе после поездки в Минск они поссорились — она его на улицу среди ночи выгнала. Он пришел ночевать ко мне.

Следующие полгода Виктор жил отдельно от бывшей жены. И вот — трагедия.

Что стало причиной произошедшего, Лидия точно не знает, но полагает, что роль сыграли три фактора: конфликт в семье, физическое недомогание мужчины из-за болезни и деньги: «Как он мог выживать на 200 рублей в месяц?».

Сестра вспоминает, как Виктор говорил ей: мол, если что с ним случится, — похоронить рядом с родителями. Тело мужчины из морга забирала сестра, сестры же его и хоронили. Тело Натальи дети супруги — дочь и сын — забрали в Минск и там устроили похороны.

— Они полвека вместе: познакомились, когда Наташе 3 года было, — Витя с ее братом дружил, а потом помогал Наташе, когда ее брата после драки посадили, — вспоминает женщина.

Следователи и эксперты продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Кричеве вечером 21 июня 58-летний мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую жену.
 
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