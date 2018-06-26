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Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум

27.06.2018 17:57 — Разное | UDF  
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Ирина Старшенбаум и Александр Цекало. Фото: Пресс-служба
Актриса Ирина Старшенбаум и продюсер Александр Цекало стали гостями шоу "ОК на связи!" Последний впервые рассказал о том, что его со Старшенбаум связывают "давно зародившиеся чувства".

"Нас связывают давно зародившиеся между нами чувства, – улыбается Александр Цекало. – Чувства возникли в первый раз, как только я увидел Ирину. Рассказать, как это было? По-честному. Это я еще никому не рассказывал. К нам домой Ира приехала с Сашей Петровым… И мне казалось, в тот вечер многие были восхищены Ирой, ее непосредственностью… И когда уже ребята собрались, просто сами поняли, что это может продолжаться долго, все уже выходили, немного пошатываясь, из беседки, устали, и Ира Сашу пропустила вперед, сказала идти, а сама повернулась к нам и сказала: "Я приеду к вам в гости без него". Это было очень трогательно и смешно, это правда".

В ближайших планах Ирины Старшенбаум – съемки в картине "Притяжение-2". "Начинаем снимать через месяц, и, конечно же, это засекреченный сценарий, который мы не будем раскрывать. Скажем, лучше переезжать в Петербург на это время. Думаю, я коротко, но объемно ответила", – улыбается актриса.

Особенно ей приятно, что она снова сможет поработать с Федором Бондарчуком. "Все, кто знаком с Федором Сергеевичем, не дадут мне соврать, что столько в нем энергии! И когда он заходит в комнату, все немного перестает дышать, немного по-другому начинает двигаться. Он человек, который всегда верит во все, что он делает. Это была одна из моих первых картин ("Притяжение". – Прим. ред.), первая картина в большом кино. И если он тебе говорит, что надо так сделать и все будет хорошо, ты совершенно не рефлексируешь, что ты делаешь. Он мне дал чувство уверенности в себе. Без него актерской профессии делать нечего. Я даже не чувствовала этого стресса и чувства большой ответственности за то, что происходит", – заявила Старшенбаум.

 
 
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Актриса Ирина Старшенбаум и продюсер Александр Цекало стали гостями шоу "ОК на связи!"
 
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