Дорожный налог будут взимать по-новому?

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В среду 27 июня министр финансоврассказал в «парламенте» о доходах и расходах бюджета страны в прошлом году. А «депутаты», в свою очередь, могли задать главе ведомства вопросы, пишет– спросил у министра депутат- рассказал Владимир Амарин.Сейчас дорожный сбор нужно платить во время прохождения техосмотра. Поэтому многие водители, которые хотят сэкономить, просто перестали это делать. Раньше звучала идея включить этот сбор в цену топлива. Но от нее чиновники отказались: ведь топливом пользуются не только автомобилисты, которым нужно платить налог, но и, например, сельскохозяйственная техника или поезда. А недавно в интернете появился доступ к базе данных «Белтехосмотра». Возможно, инспекторы ГАИ смогут сразу проверять, прошел ли водитель техосмотр, и выписывать штрафы в том числе с помощью камер фотофиксации. Но пока это лишь теория.