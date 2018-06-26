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Дорожный налог будут взимать по-новому?

27.06.2018 17:50 — Разное | UDF  
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Фото: pinsk.eu
Министр финансов заявил, что новые механизмы взимания этого сбора уже разработаны.

В среду 27 июня министр финансов Владимир Амарин рассказал в «парламенте» о доходах и расходах бюджета страны в прошлом году. А «депутаты», в свою очередь, могли задать главе ведомства вопросы, пишет kp.by.

- Мы из года в год наблюдаем невыполнение наполнения республиканского дорожного фонда. В 2017 году запланировано было 606 млн. рублей, выполнено 569 млн. Какие планируется предпринять меры для пополнения этого фонда? – спросил у министра депутат Валерий Курсевич.

- По госпошлине рассматривается вопрос, чтобы перейти к новому механизму ее взимания, чтобы наполняемость этим источником повысилась. Потому что в последний год именно планы по госпошлине не выполняются в связи с тем, что плательщики слабо платят. Сейчас выработаны и уже находятся на стадии завершения новые механизмы по ее взиманию - более гибкие, более приемлемые, чтобы и население было удовлетворено, и дорожный фонд не страдал, - рассказал Владимир Амарин.

Сейчас дорожный сбор нужно платить во время прохождения техосмотра. Поэтому многие водители, которые хотят сэкономить, просто перестали это делать. Раньше звучала идея включить этот сбор в цену топлива. Но от нее чиновники отказались: ведь топливом пользуются не только автомобилисты, которым нужно платить налог, но и, например, сельскохозяйственная техника или поезда. А недавно в интернете появился доступ к базе данных «Белтехосмотра». Возможно, инспекторы ГАИ смогут сразу проверять, прошел ли водитель техосмотр, и выписывать штрафы в том числе с помощью камер фотофиксации. Но пока это лишь теория.

 
 
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Министр финансов заявил, что новые механизмы взимания этого сбора уже разработаны.
 
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