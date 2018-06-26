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Вместо банкоматов сельчанам будут выдавать наличку в магазинах

27.06.2018 17:48 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
В Беларуси законодательно упростят платёжные услуги. Например, службам доставки разрешат принимать платежи за товары, а в магазинах в тех деревнях, где нет отделений банков и почты, позволят принимать платежи и выдавать наличные держателям банковских платёжных карточек.


Вместо банкомата — наличные из кассы сельмага

Белорусы смогут снимать деньги по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Это распространяется только на те населённые пункты, где нет банковских отделений, банкоматов, почтовых отделений или другой возможности снять деньги, пишет kurjer.info.

Для приёма платежей, например, «Белкоопсоюз», «Родны кут» и другие подобные компании могут зарегистрироваться как поставщики платёжных услуг или как платёжные агенты ЕРИП. Данные организации смогут также выдавать наличку в кассах своих магазинов.

Через кассы сельмагов, как планируется, можно будет оплатить в том числе и коммуналку.


Службам доставки разрешат принимать платежи

Некоторые изменения коснутся работы интернет-магазинов и служб доставки.

Так, сегодня интернет-магазины не всегда могут самостоятельно доставлять клиентам заказ, зачастую им экономически более выгодно воспользоваться услугами сторонних организаций или ИП, которые занимаются доставкой товаров. Планируется, что осуществляться платёж будет непосредственно при получении товара наличкой или с помощью платёжного терминала.

Служба доставки не имеет право принимать наличку с использованием кассового оборудования либо платёжного терминала продавца и выдавать чеки. Поэтому будут установлены права по приёму денежных средств у покупателя посредством собственной инфраструктуры и направлять их в адрес продавца со специального счёта, открытого в организации финансово-кредитной системы Беларуси.


Могут ввести виртуальные платформы для оплаты счетов по принципу AliExpress

В Беларуси также хотят ввести виртуальные платформы для оплаты счетов, порталы для агрегирования платежей в пользу ремесленников, а также производителей товаров и услуг, которые работают по принципу AliExpress.

Кроме того, есть потребность совершения оплаты через площадки для агрегирования платежей в пользу медицинских центров, санаториев, баз отдыха и гостиниц, аналогичных booking.com, TripAdvisor.com, airbnb.com. Прием платежей также же смогут осуществлять «Белтелеком», мобильные операторы и другие подобные компании.

Ещё одно из предложений — осуществление платежей в пользу операторов мобильной связи посредством касс гипермаркетов. Также предлагается создание платёжного агрегатора для служб такси и автомобильных перевозчиков.


Скидочные карточки систематизируют

Планируется также систематизировать бонусные и скидочные карточки, программы лояльности.

Организации торговли и сервиса выпускают соответствующие предоплаченные «карты», которые являющиеся разновидностью платёжного инструмента, требования к которому в настоящее время не установлены.

В Нацбанке считают, что необходимо установить требования к таким инструментам с точки зрения их платёжной составляющей.

 
 
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В Беларуси законодательно упростят платёжные услуги.
 
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Вороновская газета
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