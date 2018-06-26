ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Илон Маск похоронил самую успешную ракету Роскосмоса

27.06.2018 17:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Протон-М
В России решили отказаться от производства ракеты Протон-М.

На днях, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о ближайших планах страны по космическому развитию, пишет «Новое время».

Политик и ученый Рогозин занимает должность генерального директора Роскосмоса всего один месяц, а уже анонсировал создание российской администрации на Международной космической станции (МКС), смену главного космодрома Байконур на Плесецкую стартовую площадку, и, самое интересное – отказ от легендарной советской и российской ракеты-носителя Протон-М.

Дмитрий Рогозин говорит, что этот тип ракет выполнил свою историческую задачу, и дальнейшее производство Протон-М приведет Роскосмос к финансовому краху. Руководитель российской космической отрасли планирует сконцентрироваться на выпуске новых ракет-носителей Ангара и выполнять основные запуски не с казахского Байконура, а с космодрома Плесецк, что в Архангельской области.

Первый запуск универсальной ракеты Протон-М состоялся еще в 1965-м году, и за 52 года эксплуатации было выпущено более 400 ее экземпляров.

Практичность, надежность и внушительные 23 тонны полезного груза, которые ракета может доставить на низкую орбиту Земли, сделали ее главным инструментом выведения в космос всех советских и российских орбитальных станций, модулей МКС, больших спутников, пилотируемых космических кораблей и многих других целей.

Несмотря на проигрыш эпохальным кораблям Аполлон, которые доставили Нила Армстронга на Луну, Протон-М был настоящей рабочей лошадкой советских космонавтов и сделал много полезного для развития космоса в целом.

Со средины 2000-х ракету использовали не только в целях государства, но и для коммерческих запусков иностранных космических аппаратов, что приносило довольно неплохой заработок всей отрасли.

Но вскоре, появление SpaceX на рынке поставило под угрозу конкурентоспособность дедушки Протона. Преимуществами Falcon 9 стала высокотехнологичность ракеты, которая смогла за меньшие деньги выводить практически то же самое количество груза в космос, что и Протон-М, не говоря уже о Falcon Heavy.

Как Илон Маск похоронил самую успешную ракету Роскосмоса

Такие новинки, как возвращающиеся ступени SpaceX, которые позволили в разы сократить цену производства и запуска ракет, уже позволили семейству Falcon получить контракты на несколько сотен миллионов долларов с правительством США, МКС и многими коммерческими проектами.

Всего лишь два неудачных запуска Falcon 9 из 56 позволили ракете стать новым флагманом и потеснить российский аналог с мирового рынка.

Кроме этого, к неминуемой смерти Протон-М привело также и топливо, на котором летает ракета. Смесь гептила и оксидов азота значительно упростили систему двигателя и увеличили его надежность. Но, на сегодняшний день, такой вид топлива является очень токсичным и требует повышенных мер безопасности.

Глава Роскосмоса Рогозин признался, что вечная государственная поддержка невозможна и неэффективна, поэтому стране нужен такой аппарат, который мог бы отвоевать позиции Протона, или хотя бы занять свою нишу на международной арене.

Политик планирует, что таким аппаратом станет первая тяжелая ракета-носитель в истории современной России – Ангара-А5, единственный запуск которой состоялся в конце 2014-го.

Преемница Протона питается более экологичной смесю кислорода и керосина, и, в планах, должна выводить 27 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту уже в 2021-м и 37,5 тонн к 2027-му.

Тем не менее, пока неизвестно когда будет следующий запуск Ангары и в каком состоянии ракета находится сейчас. Пока космонавты из России не провели даже достаточно тестовых запусков, тот же Falcon 9 уже активно используется, показывает свои инженерные просчеты и позволяет внедрять новые решения для приближения межпланетарных планов Илона Маска.

Не стоит забывать и про серьезные намерения китайцев, которые пока не наступают на пятки SpaceX и NASA, но уже заявили о человеческой миссии на Луне к средине 2030-х, и анонсировали запуск новой космической станции.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России решили отказаться от производства ракеты Протон-М.
 
Новости дня
Новости разные
 
На территории третьей страны: в четверг объявят место и время встречи Трампа с Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика