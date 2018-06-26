В работе Telegram произошел глобальный сбой



Фото: РИА "Новости"

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствует статистика сайтаМессенджер работает с перебоями в Беларуси, Украине, России, а также в странах Евросоюза — Италии, Испании, Нидерландах и других государствах.