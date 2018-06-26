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В работе Telegram произошел глобальный сбой
Фото: РИА "Новости"
В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствует статистика сайта
Мессенджер работает с перебоями в Беларуси, Украине, России, а также в странах Евросоюза — Италии, Испании, Нидерландах и других государствах.
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Мессенджер работает с перебоями в Беларуси, Украине, России и странах ЕС.
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