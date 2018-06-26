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Вода из кранов станет качественней: в Березино появится новая станция обезжелезивания воды

27.06.2018 18:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Строительство комплекса – один из этапов выполнения специальной программы по качественному водоснабжению жителей райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вода из кранов станет качественней: в Березино появится новая станция обезжелезивания воды

Сейчас количество железа в воде в некоторых районах города почти вдвое превышает норму. С появлением новой станции ее качество станет значительно лучше. Кроме того, планируется возведение водонасосного здания и водонапорного коллектора, бурение пятой воданаборнай скважины и строительство еще одной станции.

Вода из кранов станет качественней: в Березино появится новая станция обезжелезивания воды

Сергей Бабура, заместитель председателя Березинского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:
У нас это сейчас большая проблема, когда начинается жара, начинаются поливы населения, особенно в частных участках, в этот момент в многоэтажных жилых домах не хватает воды, начиная с 3 по 5 этаж. С вводом данной станции этот вопрос сам по себе исчезнет, потому что в этом году мы начинаем строительство двух резервуаров – каждый около 1000 кубов. Будет построена станция второго подъема, которая будет давать соответствующее давление воды, чтобы население было полностью с водой, даже в пиковые нагрузки.

Объект финансируется из областного бюджета: на проведение работ выделено 900 тысяч рублей. Планируется, что станция обезжелезивания заработает уже через два года.

 
 
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Новости Беларуси. Строительство комплекса – один из этапов выполнения специальной программы по качественному водоснабжению жителей райцентра, сообщили в...
 
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