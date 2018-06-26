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Вода из кранов станет качественней: в Березино появится новая станция обезжелезивания воды
Новости Беларуси. Строительство комплекса – один из этапов выполнения специальной программы по качественному водоснабжению жителей райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас количество железа в воде в некоторых районах города почти вдвое превышает норму. С появлением новой станции ее качество станет значительно лучше. Кроме того, планируется возведение водонасосного здания и водонапорного коллектора, бурение пятой воданаборнай скважины и строительство еще одной станции.
Сергей Бабура, заместитель председателя Березинского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:
Объект финансируется из областного бюджета: на проведение работ выделено 900 тысяч рублей. Планируется, что станция обезжелезивания заработает уже через два года.
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Новости Беларуси. Строительство комплекса – один из этапов выполнения специальной программы по качественному водоснабжению жителей райцентра, сообщили в...
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