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Республиканская доска Почёта пополнится новыми именами: Президент Беларуси подписал указ

27.06.2018 18:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Республиканская доска Почета пополнится новыми именами – победителей соревнований за 2017 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Республиканская доска Почёта пополнится новыми именами: Президент Беларуси подписал указ

Всего определены 64 лидера в различных номинациях среди областей, городов, районов и организаций.

Минская область также займет почетные места на доске. Так, регион находится в числе лучших по показателям в сфере экономического развития. Нет равных в этой номинации Жодино. А Червенский район стал лучшим по экономии ресурсов.

Республиканская доска Почёта пополнится новыми именами: Президент Беларуси подписал указ

Александр Рулькевич, заместитель председателя Комитета экономики Миноблисполкома:
В основном, это за счет достижения показателей по валовому оригинальному продукту. Около 105 % объемный показатель – это один из лучших в нашей республике.

Большая заслуга всех наших коллективов, особенно промышленности, которая занимает очень большой удельный вес в объеме этой цифры. Сама промышленность дала более 111 % за 2017 год. Поэтому наши трудовые коллективы не только области, а еще и много коллективов – около 11 коллективов занесены на доску Почета.

Занесение на Республиканскую доску Почета – это настоящее признание работы жителей области и коллективов отдельных предприятий, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.

 
 
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Новости Беларуси. Республиканская доска Почета пополнится новыми именами – победителей соревнований за 2017 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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