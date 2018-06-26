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Три ключевых направления: во что именно будет инвестировать Сбербанк в Беларуси
Новости Беларуси. Сегодня Президент Беларуси провел встречу с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Глава государства поблагодарил председателя правления за активное инвестирование в экономику страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также обе стороны отметили хорошие отношения и отсутствие «критических проблем», которые могли бы их осложнить (читать
Герман Греф, председатель правления банка ПАО «Сбербанк»:
Во время сегодняшней встречи речь шла о реализации новых совместных проектов.
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Новости Беларуси. Сегодня Президент Беларуси провел встречу с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Глава государства поблагодарил...
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