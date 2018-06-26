Международный турнир по компакт-спортингу среди госорганов системы обеспечения национальной безопасности на призы Президента Беларуси стартовал в Минском районе

В соревнованиях в одной из самых зрелищных дисциплин стендовой стрельбы участвуют 13 команд.

Представители силовых ведомств Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратов разыграют медали в личном и командном зачётах. Среди гостей – наблюдатели из Казахстана, Китая и других стран. Турнир проходит на базе центра повышения квалификации МВД.

Международный турнир завершится завтра, когда пройдёт финальная часть. И кстати, стендовая стрельба включена в программу Европейских игр в Минске.