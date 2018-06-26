Reuters полагает, что Беларусь активно пользуется конфликтом России с Украиной и Западом, что позволяет ей извлекать дополнительную прибыль. Утверждается, что в 2018 году Беларусь существенно увеличила экспорт из России сжиженного газа и стала его основным получателем, хотя еще в 2017 году Беларусь занимала лишь 4-е место по поставкам СУГ из России, уступая Польше, Украине и Финляндии.





Reuters приводит следующие цифры: еще в 2016 году Беларусь получала от России около 20 тысяч тонн сжиженного газа в месяц, а уже в 2018-м — около 79 тысяч тонн в месяц. Существенную часть этого газа Беларусь реэкспортирует в другие страны (преимущественно в Украину и Польшу).





Сжиженный газ, о котором идет речь, более известный как пропан и бутан, применяется в качестве автомобильного топлива, популярного в Польше и Украине, в коммунально-бытовом секторе, а также в качестве сырья при производстве полимерной продукции.





Интересно, что такая схема выгодна и российским производителям — с ее помощью не нужно получать специальное разрешение федеральной службы на прямую поставку газа в Украину.





«Российские компании либо регистрируют здесь (в Беларуси) фирму, либо работают через белорусские компании, чтобы таким образом обходить санкции. То есть, это позволяет им поставлять СУГ в Украину», — говорит источник Reuters.









По его данным, основной объем реэкспортируемого газа проходит якобы через газонаполнительные станции компании «Трансэкспедиция». В свою очередь основным российским экспортером сжиженного газа является будто бы российский «Сибур».





Reuters утверждает, что для поставок в Польшу используется газораспределительный хаб «Витьба», который использовался и ранее. А для поставок сжиженного газа в Украину пришлось строить новые газонаполнительные станции, которые растут как грибы.



