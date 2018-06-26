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Reuters: Как Беларусский "союзный офшор" прирастает сжиженным газом і
Крупнейшее международное агентство новостей Reuters
Reuters полагает, что Беларусь активно пользуется конфликтом России с Украиной и Западом, что позволяет ей извлекать дополнительную прибыль. Утверждается, что в 2018 году Беларусь существенно увеличила экспорт из России сжиженного газа и стала его основным получателем, хотя еще в 2017 году Беларусь занимала лишь 4-е место по поставкам СУГ из России, уступая Польше, Украине и Финляндии.
Reuters приводит следующие цифры: еще в 2016 году Беларусь получала от России около 20 тысяч тонн сжиженного газа в месяц, а уже в 2018-м — около 79 тысяч тонн в месяц. Существенную часть этого газа Беларусь реэкспортирует в другие страны (преимущественно в Украину и Польшу).
Сжиженный газ, о котором идет речь, более известный как пропан и бутан, применяется в качестве автомобильного топлива, популярного в Польше и Украине, в коммунально-бытовом секторе, а также в качестве сырья при производстве полимерной продукции.
Интересно, что такая схема выгодна и российским производителям — с ее помощью не нужно получать специальное разрешение федеральной службы на прямую поставку газа в Украину.
«Российские компании либо регистрируют здесь (в Беларуси) фирму, либо работают через белорусские компании, чтобы таким образом обходить санкции. То есть, это позволяет им поставлять СУГ в Украину», — говорит источник Reuters.
По его данным, основной объем реэкспортируемого газа проходит якобы через газонаполнительные станции компании «Трансэкспедиция». В свою очередь основным российским экспортером сжиженного газа является будто бы российский «Сибур».
Reuters утверждает, что для поставок в Польшу используется газораспределительный хаб «Витьба», который использовался и ранее. А для поставок сжиженного газа в Украину пришлось строить новые газонаполнительные станции, которые растут как грибы.
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Крупнейшее международное агентство новостей Reuters опубликовало статью, в которой доказывает, что Беларусь стала не только новой родиной устриц и камамбера, но и...
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