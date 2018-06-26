Экономическая зависимость Беларуси от России: что было раньше и что теперь

Разумеется, зависимость — сложная категория, напрямую она не измеряется. Но общепринятый способ ее оценки — через взаимную торговлю: чем больше доля внешней торговли страны приходится на ее главного иностранного партнера, тем больше зависимость.





График, приводимый ниже, показывает, как менялась доля России во внешней торговле Беларуси с 1992 года, первого года независимости, по прошлый, 2017 год.













Синяя линия — доля (в %) экспорта товаров в Россию от всего товарного экспорта Беларуси. Красная линия — доля (в %) импорта товаров из России от всего товарного импорта Беларуси. Источник: Белстат, статья «Динамика внешней торговли товарами между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», А.Н. Шавель, Е.Е.Григорович, Д.А. Кот, А.В. Флерьянович





Как видно на графике, никакого монотонного роста доли России во внешней торговле Беларуси за 26 лет независимости не наблюдалось. Доля РФ как в экспорте, так и в импорте значительно и резко менялась за эти годы, причем по разным закономерностям.





Первые годы независимости характеризовались существенными изменениями указанных показателей. При этом в первые годы независимости доли России как в экспорте, так и в импорте были наименьшими в течение всех 26 лет. И это несмотря на то, что белорусская экономика тогда еще не сформировалась и в значительной степени представляла собой кусок общесоюзной.





Однако уже с 1993 года начался стремительный рост российской доли в экспорте, тот самый «запуск заводов», который обещал кандидат в президенты Александр Лукашенко в 1994 году. По сравнению с 1993 годом к 1997 году доля экспорта в Россию выросла более чем в полтора раза.





При этом доля импорта не менялась практически до конца десятилетия, она немного превышала 50%. 1997 год был единственным годом, когда сальдо торговли Беларуси с Россией было положительным. Однако этот год стал и началом новой тенденции.





В 1998 году в России произошел дефолт, и доля России в белорусском экспорте начала снижаться.





Начало нулевых, годы дорожающей нефти, принесли новую тенденцию — стремительный рост доли России в белорусском импорте. С 1999 года эта доля взлетела с 56% до 65%, а рекордного уровня, который больше никогда не был достигнут, доля России в импорте достигла в 2004 году.





2004 год обозначил новую смену в трендах, причем как в импорте, так и в экспорте. Доля России и в одном, и в другом резко пошла вниз. Фактически доля России в экспорте начала снижаться еще с начала нулевых, но после 2004 года снижение этой доли ускорилось.





Как пишут авторы упомянутой выше статьи, «спад в динамике внешней торговли Беларуси и России произошел после подписания Соглашения о принципах страны назначения при взимании косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в конце 2004 г. Это привело к перераспределению в 2005 г. внешнеторговых потоков между Беларусью и Россией в сторону третьих стран, что вылилось в снижение доли Российской Федерации в белорусском экспорте (с 47,1% до 35,8%) и импорте (68,1% до 60,6%)».





В 2008-2009 годах доля России в белорусском экспорте составила исторический минимум — меньше трети.





В 2017 году белорусское правительство разработало программу развития страны, которая предусматривала в будущем распределение экспорта по принципу «трех третей» — треть в Россию, треть в Евросоюз, треть в остальные страны.





Так в 2008-2009 годах эта цель уже была достигнута. Правда, в значительной степени это стало тогда результатом острого мирового экономического кризиса. В 2009 году по сравнению с предыдущим годом обрушился экспорт Беларуси во все страны мира — с 33 миллиардов долларов до 21 миллиарда.





Десятые годы — новая тенденция в доле экспорта в Россию. Она в целом выросла по сравнению со второй половиной нулевых, хотя она и резко менялась — траектория изменений напоминала «русские горки». В результате последний, 2017 год, напоминает как 2013 год, так и 1994 год — год избрания Лукашенко президентом.





Этот рост экспорта, хотя и не очень устойчив, возможно, результат образования Евразийского экономического союза. Судя по всему, результатом его стал и плавный рост доли России в импорте с начала десятых годов. Этот показатель 2017 года почти совпадает с соответствующим показателем давнего 1999 года, после которого импорт из России начал стремительно расти.









Если тенденции, которые обозначились с начала десятых, продолжатся, то можно прогнозировать рост доли России как в импорте, так и в экспорте Беларуси, и соответственно, рост экономической зависимости Беларуси от России.





Но, как видим из графика, в течение 26 лет эти тенденции не раз резко менялись. Нынешние показатели — ни в коем смысле не рекордные и не уникальные. Во второй половине 90-х доля России в экспорте Беларуси была на 20 процентных пунктов выше, чем сейчас, в середине нулевых — на 10 процентных пунктов ниже, чем сейчас.





И доля России в импорте бывала и гораздо выше, чем в 2017 году. А теперь — среднее значение. Стоит обратить внимание, что доля России в импорте за все годы независимости была только один раз ниже 50% — в 1993 году. Все остальные годы она была значительно выше.





Экономическая зависимость Беларуси от России, разумеется, высока, о чем свидетельствуют даже приведенные торговые показатели. Но именно они показывают, что существенного углубления этой зависимости за годы независимости не произошло.