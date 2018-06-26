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Бриллиант и $2,6 тысячи: рогачёвская семья дважды выиграла в лотерею

27.06.2018 17:46 — Разное | Партизан  
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Семья Контовт из Рогачёва разрушила все стереотипы и доказала, что поймать удачу за хвост можно дважды.

В течение месяца счастливчики выиграли в лотерею 5266 рублей и бриллиант, пишет slova.by

Виктория Контовт охотно поделилась историей о том, как её семье удалось встретить фортуну:

– При получении пенсии родителям в кассе предложили приобрести последний билет «Ваше лото». Они купили, не раздумывая. Мама с папой не раз играли в лотерею и верили в то, что рано или поздно им повезёт. 

И вот в один прекрасный вторник наша бабушка решила сыграть в прямом эфире. Чудо произошло – она оказалась в числе победителей! 

Нас одолели смешанные чувства – радость и в то же время сомнение: вдруг старушка что-то напутала? Проверив билетик в интернете, мы убедились, что бабушка не ошиблась – мы стали обладателями 5226,66 рубля! 

В порыве азарта решили купить ещё один билет – и волна удачи просто накрыла нас с головой! Снова победа: на этот раз мы одержали верх в розыгрыше бриллианта.


Денежный выигрыш семья Контовт планирует потратить на ремонт квартиры. 

И, конечно, Виктория, её родители и бабушка не собираются останавливаться на достигнутом. 

Правда, лотерея на то и лотерея, что рассчитывать на третий выигрыш - это надеяться на просто фантастическую удачу. Что уже само по себе практически невероятно. 

 
 
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Семья Контовт из Рогачёва разрушила все стереотипы и доказала, что поймать удачу за хвост можно дважды.
 
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