Бриллиант и $2,6 тысячи: рогачёвская семья дважды выиграла в лотерею

slova.by В течение месяца счастливчики выиграли в лотерею 5266 рублей и бриллиант, пишет





Виктория Контовт охотно поделилась историей о том, как её семье удалось встретить фортуну:





– При получении пенсии родителям в кассе предложили приобрести последний билет «Ваше лото». Они купили, не раздумывая. Мама с папой не раз играли в лотерею и верили в то, что рано или поздно им повезёт.





И вот в один прекрасный вторник наша бабушка решила сыграть в прямом эфире. Чудо произошло – она оказалась в числе победителей!





Нас одолели смешанные чувства – радость и в то же время сомнение: вдруг старушка что-то напутала? Проверив билетик в интернете, мы убедились, что бабушка не ошиблась – мы стали обладателями 5226,66 рубля!





В порыве азарта решили купить ещё один билет – и волна удачи просто накрыла нас с головой! Снова победа: на этот раз мы одержали верх в розыгрыше бриллианта.









Денежный выигрыш семья Контовт планирует потратить на ремонт квартиры.





И, конечно, Виктория, её родители и бабушка не собираются останавливаться на достигнутом.





Правда, лотерея на то и лотерея, что рассчитывать на третий выигрыш - это надеяться на просто фантастическую удачу. Что уже само по себе практически невероятно.