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Бриллиант и $2,6 тысячи: рогачёвская семья дважды выиграла в лотерею
Семья Контовт из Рогачёва разрушила все стереотипы и доказала, что поймать удачу за хвост можно дважды.
В течение месяца счастливчики выиграли в лотерею 5266 рублей и бриллиант, пишет
Виктория Контовт охотно поделилась историей о том, как её семье удалось встретить фортуну:
– При получении пенсии родителям в кассе предложили приобрести последний билет «Ваше лото». Они купили, не раздумывая. Мама с папой не раз играли в лотерею и верили в то, что рано или поздно им повезёт.
И вот в один прекрасный вторник наша бабушка решила сыграть в прямом эфире. Чудо произошло – она оказалась в числе победителей!
Нас одолели смешанные чувства – радость и в то же время сомнение: вдруг старушка что-то напутала? Проверив билетик в интернете, мы убедились, что бабушка не ошиблась – мы стали обладателями 5226,66 рубля!
В порыве азарта решили купить ещё один билет – и волна удачи просто накрыла нас с головой! Снова победа: на этот раз мы одержали верх в розыгрыше бриллианта.
Денежный выигрыш семья Контовт планирует потратить на ремонт квартиры.
И, конечно, Виктория, её родители и бабушка не собираются останавливаться на достигнутом.
Правда, лотерея на то и лотерея, что рассчитывать на третий выигрыш - это надеяться на просто фантастическую удачу. Что уже само по себе практически невероятно.
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Семья Контовт из Рогачёва разрушила все стереотипы и доказала, что поймать удачу за хвост можно дважды.
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