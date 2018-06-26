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На территории третьей страны: в четверг объявят место и время встречи Трампа с Путиным
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Об этом он заявил по итогам встречи Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
По словам Ушакова, детали саммита Владимира Путина и Дональда Трампа будут объявлены в четверг. Он отметил, что вопрос проведения встречи «обсуждается достаточно давно по закрытым каналам».
«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения и об этом, очевидно, мы совместно с американскими коллегами объявим завтра»,— приводит ТАСС слова Ушакова.
Он уточнил, что саммит состоится в «удобной» для обеих сторон третьей стране.
Ушаков отметил, что президенты по итогам встречи могут принять некое совместное заявление, «которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане каких-то совместных действий на международной арене».
Болтон приехал в Москву 27 июня и до встречи с Путиным провел закрытые переговоры с главой МИД Лавровым. Главная цель визита Джона Болтона — подготовить саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
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