На территории третьей страны: в четверг объявят место и время встречи Трампа с Путиным

Об этом он заявил по итогам встречи Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.





По словам Ушакова, детали саммита Владимира Путина и Дональда Трампа будут объявлены в четверг. Он отметил, что вопрос проведения встречи «обсуждается достаточно давно по закрытым каналам».





«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения и об этом, очевидно, мы совместно с американскими коллегами объявим завтра»,— приводит ТАСС слова Ушакова.





Он уточнил, что саммит состоится в «удобной» для обеих сторон третьей стране.





Ушаков отметил, что президенты по итогам встречи могут принять некое совместное заявление, «которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане каких-то совместных действий на международной арене».









Болтон приехал в Москву 27 июня и до встречи с Путиным провел закрытые переговоры с главой МИД Лавровым. Главная цель визита Джона Болтона — подготовить саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.



