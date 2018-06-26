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На остановке в Минске контролер напала на женщину с ребенком
Конфликт между пассажирами и контролёром возник 27 июня около 14.40 на остановке в Минске в районе улицы Плеханова на маршруте трамвая № 3.
Видео, снятое очевидцем,
Ролик начинается со слов женщины-контролёра, которая что-то говорит на повышенных тонах плачущей девочке и её матери (судя по всему, их высадили из трамвая). Потом женщина отвечает: «Не ори на моего ребёнка!». Подходит к контролёру, а та бьёт её головой.
После этого начинается небольшая потасовка, в которую второй контролёр — мужчина — не вмешивается. Машет в сторону водителю трамвая и говорит: «Езжайте!».
Чем закончился конфликт, впрочем, и с чего начался — неизвестно, пишет
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Конфликт между пассажирами и контролёром возник 27 июня около 14.40 на остановке в Минске в районе улицы Плеханова на маршруте трамвая № 3.
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