На остановке в Минске контролер напала на женщину с ребенком

появилось в телеграм-канале #МотолькоПомоги, его прислала @vika_rambo. Видео, снятое очевидцем,в телеграм-канале #МотолькоПомоги, его прислала @vika_rambo.









Ролик начинается со слов женщины-контролёра, которая что-то говорит на повышенных тонах плачущей девочке и её матери (судя по всему, их высадили из трамвая). Потом женщина отвечает: «Не ори на моего ребёнка!». Подходит к контролёру, а та бьёт её головой.





После этого начинается небольшая потасовка, в которую второй контролёр — мужчина — не вмешивается. Машет в сторону водителю трамвая и говорит: «Езжайте!».









kurjer.info Чем закончился конфликт, впрочем, и с чего начался — неизвестно, пишет



